Dicas de expert para acabar com os quatro principais inimigos do cabelo

Saiba como prevenir os quatro inimigos do cabelo bonito e saudável

Foto: Getty Images

Confira as dicas do “doutor cabelo”, o tricologista Valcinir Bedin, para acabar com os quatro principais inimigos dos fios.

Pontas duplas

Causa: As células externas dos fios ficam em contato direto com chapinha, secador e tinta. Segundo o dr. Valcinir Bedin, elas são as mais agredidas e se rompem. Por isso, ficam espigadas e arrepiadas.

Salvação: O primeiro passo é ir ao cabeleireiro cortar as pontas. Passe também reparadores com silicone, que colam as pontinhas duplas, e faça hidratação com queratina pelo menos uma vez por semana.

Prevenção: Use produtos tanto para o tratamento quanto para prevenção.

Queda de cabelo

Causa: Se o cabelo fica fino e cai só num lugar, o problema é genético. Se saem tufos inteiros, é hormonal. Quando fica quebradiço, é nutricional. E quando a perda é generalizada, é estresse!

Salvação: Procure um médico para saber a causa. Se for genética e hormonal, precisa de remédios. As outras pedem alimentos com ferro (carne vermelha), zinco (frutos do mar com casca) e vitamina B (leite).

Prevenção: Alimentação equilibrada, com muitas verduras e frutas, além de exercícios físicos para combater o estresse. Ah, e não extrapole na química (alisamentos e tinturas) nem faça força na hora de escovar.

Excesso de oleosidade

Causa: Oleosidade no couro cabeludo é normal e protege os fios. Se ficar grudento, é sinal de que há muita produção de sebo, problema que pode ser causado por estresse ou má alimentação.

Salvação: Use xampu adequado para seu tipo de cabelo, com condicionador da mesma marca. “Lave uma vez a cada dois dias e evite água muito quente, que tira a proteção dos cabelos”, diz o dr. Bedin.

Prevenção: Controle as frituras na alimentação, lave pelo menos uma vez a cada 15 dias com um bom xampu antirresíduos e não passe óleo ou creme perto da raiz, pois isso aumenta o excesso de oleosidade.

O cabelo não cresce de jeito nenhum

Cauda: O fio cresce, em média, 2,16 cm por mês. Se crescer menos, pode ser falta de nutrientes essenciais, que primeiro abastecem os órgãos vitais do corpo e só depois os cabelos, que acabam ficando fracos.

Salvação: Xampus e ampolas não fazem o cabelo crescer, viu?! Segundo o médico, é possível dobrar a velocidade do crescimento comendo alimentos com ferro, zinco e vitamina B, ou tomando suplementos.

Prevenção: A única forma de prevenir o problema é com alimentação saudável. Invista em vitamina A (fígado, leite e cenoura), vitamina C (laranja, acerola e mexerica), além do zinco e do ferro.