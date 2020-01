Deborah Secco passou a tesoura e se rendeu ao blunt cut, corte do momento

Elas são fãs do corte reto! Desde o ano passado, como quem não quer nada, o blunt cut destronou o long bob e se tornou um dos queridinhos do momento. Com a base reta e as pontas da frente um pouquinho mais longas, ele caiu nas graças de famosas como Bruna Marquezine, Giovanna Ewbank e Kim Kardashian. A última entrar nesse bonde? Deborah Secco!

A atriz, que, desde o fim da novela “Segundo Sol”, exibia um pixie cut cansou dos fios ultracurtos, recorreu às famosas extensões para deixá-los na altura dos ombros e, por fim, passou a tesoura completamente.

Na última quinta-feira (27), ela mostrou o resultado no Instagram:

Veja também





Anderson Couto, do Espaço Gioh, no Rio de Janeiro, foi o responsável pela mudança capilar. “Estou amando meu novo cabelo novo”, publicou a atriz no Insta. A gente também, Deh, e inclusive já colocou na pastinha de inspirações.