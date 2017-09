DD cream: o item obrigatório de todo nécessaire

Se para você os cuidados com os fios se limitam ao trio básico formado por shampoo, condicionador e máscara de tratamento, está na hora de incrementar seu ritual de beleza diário e agregar produtos capilares com ação mais efetiva. Estamos falando dos chamados cosméticos multifuncionais – BB cream, CC cream e, principalmente, DD cream -, que proporcionam diversos benefícios ao cabelo. O melhor: podem ser usados inclusive em casa e oferecem resultados excelentes.

O BB cream (BB = Beauty Balm, Blemish Balm ou Blemish Base) é uma espécie de bálsamo, cujo objetivo é nutrir e proteger os fios, fortalecendo-os e evitando a quebra e a queda. O CC cream, por sua vez, vem de Color Correction, ou seja, atua na correção da cor. Ele combate a ação dos danos diários, protege contra o desbotamento causado pelos raios UV e oferece termoproteção, evitando que o calor (do secador, da prancha ou do babyliss) prejudique a cor.

Já o DD cream, cujo nome significa Daily Defense, tem uma proposta mais abrangente: blinda o cabelo dos agentes agressores externos – tais como: sol, vento e poluição – e traz substâncias que promovem hidratação, nutrição, efeito antifrizz, reparação, fotoproteção, resistência e alinhamento.

Aliado importante

Para Katia Pacheco Barbosa, hair stylist e diretora do salão Menta Pimenta, de São Paulo (SP), toda mulher deveria ter um DD cream no nécessaire. “Ele é completo. Sua fórmula é enriquecida com ativos reconstrutores, que ajudam a repor a massa perdida pelos desgastes químicos e térmicos e recuperam a estrutura interna dos fios”, lista.

Além disso, segundo ela, o produto oferece ação antioxidante, que protege o cabelo do envelhecimento, e tem ação de blindagem capilar, atuando na selagem das cutículas e, assim, protegendo os fios das agressões diversas.

O DD cream pode ser usado todos os dias, em pequena quantidade: de acordo com Katia, o equivalente a uma moeda de 10 centavos já é suficiente.

Um diferencial do produto é que ele pode ser adotado em diferentes momentos: como pré-shampoo, preparando o cabelo para receber o shampoo de forma mais profunda; como tratamento, após o condicionador, aplicado nos fios úmidos para agir com um leave-in (por isso, dispensa enxague); no pós-secagem e, inclusive, à noite.

Opção certeira

Para quem quer incluir o DD cream na rotina de beleza capilar, uma boa dica de produto da linha OX Reparação Completa. À base de argila negra (composta por vários minerais) e arginina, sua fórmula essencial penetra em todas as camadas dos fios, formando um filme protetor duradouro contra danos externos.

Entre os diferenciais, ele remove os excessos de impurezas que sufocam o folículo, auxilia na fixação dos aminoácidos sobre o córtex, repondo as proteínas, e favorece a absorção de nutrientes, o que estimula o crescimento de fios fortes e saudáveis.

O DD cream OX Reparação Completa oferece 10 benefícios essenciais ao cabelo: reparação do fio da raiz às pontas, película protetora, maciez, eliminação do aspecto quebradiço, brilho, reposição de nutrientes, aumento da força, proteção térmica, recuperação profunda e combate aos danos.