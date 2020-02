Cuidados para todos os tipos de cabelo

Deixe seu cabelo ao natural

A maioria das mulheres nunca está feliz com o próprio visual, principalmente quando o assunto é cabelo.

A história é sempre a mesma: quem tem fios crespos quer alisar; quem tem lisos quer enrolar. Para ficarmos todas felizes, sem virar escravas do uso de bóbes, chapinha ou secador, basta seguir as dicas a seguir…

Cacheados pedem tratamento intensivo

…lavar: use xampus de uso diário, que não agridem as fibras. Mas vale a pena trocá-los por tipos anti-resíduo uma vez por semana, para retirar impurezas e restos de cosméticos acumulados.

…hidratar: cachos bonitos pedem condicionadores potentes para não ressecar nem perder a forma. Os que levam óleo de amêndoa ou abacate são ótimas opções. Para completar, aplique máscaras de tratamento uma vez por semana. Elas ajudam a recuperar a elasticidade e a maciez.

…secar: use o secador só para tirar o excesso de água, de preferência com ar quente e pouco vento. Mas cuidado com o uso constante do aparelho, que pode deixar os fios arrepiados.

…valorizar: quanto mais comprido o cabelo, mais bonito. Os cachos pesam e o volume diminui. Para destacar mechas, recorra às pomadas e adote faixas ou presilhas para incrementar o look.

Para fios ondulados, hidratação potente

…lavar: os produtos adequados têm componentes que fecham as escamas dos fios, impedindo a perda de nutrientes. Combine agentes que limpam e hidratam ao mesmo tempo.

…hidratar: cremes sem enxágue são uma boa, já que filtram os raios solares e impedem que a umidade natural do cabelo evapore. Hidrate uma vez a cada dez dias para garantir a elasticidade dos fios.

…secar: expor o cabelo demais ao vento pode deixá-lo arrepiado. Apenas retire o excesso de água com o secador e, em seguida, amasse as pontas com o difusor para realçar o efeito ondulado.

…valorizar: para definir as ondas, use musse, ativador de cachos, leave-in. E abuse do babyliss. Mas atenção: não utilize o aparelho com os fios molhados para não estragá-los.

Fortaleça os crespos frágeis

Nada de escova ou chapinha.

Valorize seu crespo!

…lavar: o couro cabeludo de quem tem fios crespos costuma ressecar. Por isso, fique atenta à temperatura da água no banho, que deve ser sempre morna, e nunca quente. E passe xampu e condicionador neutros.

…hidratar: naturalmente desidratado e pobre em queratina, esse é o tipo de cabelo mais frágil que existe. Para garantir sua maciez, invista em hidratação com produtos que contenham vitaminas A e E, além de silicone e ácidos graxos. Repita o procedimento a cada dez dias.

…secar: retire o excesso de água com uma toalha macia e vá amassando os fios aos poucos, para definir os cachinhos. Mas seque bem os fios. Você precisa evitar que o couro cabeludo retenha umidade, porque isso pode provocar o surgimento de caspa e coceiras.

…valorizar: invista no look black, longo ou curto. Para isso, use pomadas ou ceras modeladoras (em pequenas porções para não pesar demais).

Tenha lisos perfeitos, sem ponta dupla

…lavar: use produtos que contenham ingredientes suaves e limpem sem agredir o couro cabeludo nem ressecar os fios. Se a raiz for oleosa, use cosméticos adstringentes, para regular a produção excessiva de gordura.

..hidratar: o condicionador aplicado após o xampu ajuda a fechar a cutícula e dar brilho. Uma vez a cada 15 dias, invista em uma máscara de tratamento para nutrir as fibras capilares e deixar os fios mais resistentes.

…secar: para dar movimento e volume ao penteado, aposte em bóbes e escova.

…valorizar: silicone e fluidos de brilho são essenciais para conservar fios reluzentes e macios. Mas bem pouquinho, para não deixar o cabelo com cara de sujo!