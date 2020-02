Cuidados com o ombré hair no verão

Foto: Getty Images

Quem clareia o cabelo já sabe que durante o verão irá sofrer com o ressecamento. A não ser que lance mão de alguns truques espertos. Existem cuidados que ajudam a manter os fios saudáveis mesmo sob a ação diária do sol. O seu ombré hair vai se manter impecável ao longo da estação com as dicas a seguir:

Começo de conversa

Se você ainda vai fazer o ombré, avise ao cabeleireiro que pretende tomar sol. Assim, ele pode calcular melhor o tom, pois o sol clareia um pouco os fios.

Máscara na mala

O ombré resseca os fios (normal, pois é um processo químico). Junte a isso sol, mar, cloro… Tudo ajuda a deixar o cabelo maltratado. Por isso é importante aplicar uma máscara com emolientes, aminoácidos e óleos essenciais uma vez por semana, durante o banho.

1. Máscara regeneradora, Lowell, R$ 35*

2. Máscara Elixir, Acquaflora, R$ 22*

Antes do sol

Se for à praia ou à piscina, use protetor solar. O produto em spray, que tem textura leve, é ideal para fios finos. Para os grossos, prefira uma versão cremosa.

3. Creme para pentear com proteção UV, Neutrox, R$ 5,80*

4. Protetor Solar Sun Sublime, Keune, R$ 115*

Lavou? Banho de creme!

Passe um pouco de produto nos fios limpos (longe da raiz) e penteie para espalhar. Deixe por 5 minutos, massageie (o atrito faz com que os ativos penetrem melhor no cabelo) e enxágue bem. E lembre-se: na hora de lavar, prefira xampus com menor porcentagem de sal na fórmula e aproveite para selar as pontas com séruns para cabelos coloridos.

5. BC COLOR FREEZE Shampoo Protetor da Cor sem Sulfatos, Schwarzkopf, R$ 63,52*

6. BC COLOR FREEZE Sérum para Pontas com Coloração, Schwarzkopf, R$ 112,72*

Verde de raiva

Para que o cloro da piscina não deixe seu ombré esverdeado, tome uma ducha logo após o mergulho. Xampus antirresíduos ajudam, caso o estrago já tenha sido feito.

· Xampu Antirresíduos, Payot, R$ 15*

