Cuidado com os cabelos loiros

Foto: Getty Images

Hidratar

Depois de conquistar a cor dos seus sonhos, a rotina de cuidados será bem maior. A descoloração é um processo químico intenso que modifica a estrutura do cabelo e pode deixar os fios sensíveis e com tendência ao ressecamento. Por isso, Yuha Antero, colorista do Salão MG Hair, de São Paulo e conhecido como o mestre das loiras, explica que as hidratações constantes são fundamentais.

Produtos

Segundo ele, o ideal é adotar xampus, condicionadores e leave-ins específicos e que contenham substâncias que recuperem os danos causados às fibras e também proteja a cor. “As máscaras reestruturantes também devem fazer parte da rotina semanal de cuidados, assim como os finalizadores, que dão brilho e acabamento”, diz ele.

Maquiagem

Marco Antonio de Biaggi lembra também que uma loira glamorosa precisa prestar atenção ao visual. “A maquiagem é fundamental, pois os fios claros chamam ainda mais atenção para o rosto”, diz o cabeleireiro preferidos das estrelas. Para ele, uma pele bem feita e um batom que pode ser cor de boca são ótimos para o dia a dia. “À noite a boca vermelha dá o toque glamoroso”, diz ele.