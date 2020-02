Corte chanel: mudança radical em busca do frescor do verão

Foto: Marta Santos

Antes. Os fios longos de Silvia eram lindos, mas estavam com pouco movimento e frescor. A raiz mais escura do que as pontas e as luzes fininhas precisavam de um retoque.

Depois. O corte eliminou os fios mais secos. As pontas levemente alongadas na frente combinam com qualquer formato de rosto. As luzes quebram o contraste com a raiz escura.

Foto: Marta Santos

Lá se foi todo o comprimento do cabelo de Silvia, ainda seco.

As luzes separadas por papel alumínio são feitas antes da finalização do corte, para eliminar as pontas e garantir a uniformidade.

Foto: Marta Santos

Com as mechas enxaguadas, Miro cortou a base do chanel e desbastou as pontas com navalha para dar movimento.

A tesoura “rasga” o comprimento, para eliminar volume.

Já com os cabelos curtos, a escova é feita para analisar o caimento do corte.

Foto: Marta Santos

Com o corretivo, Jackie escondeu todas as manchinhas e clareou um tom as pálpebras para iluminar o olhar.

Espalhe o corretivo com pincel para um acabamento natural. Mas se você não tiver experiência, use os dedos mesmo, dando leves batidinhas.

Foto: Marta Santos

O pincel grande e fofo é usado para espalhar o pó facial.

Sombra marrom clara bem esfumada em toda a pálpebra realça os olhos.

Foto: Marta Santos

Jackie ensina o truque para deixar os olhos maiores: “aplique lápis bege na parte interna.”

Batom cor de boca ou rosado claro para ficar bem natural.

Foto: Marta Santos

Defina as sobrancelhas com sombra marrom.

Máscara para cílios preta em cima e embaixo finalizam a produção.

Foto: Marta Santos

A dupla tomara que caia e shorts curto ganha discrição com o maxi cardigã de malha. Acrescente sandálias pesadas para deixar o visual urbano e também alongar as pernas. A carteira estica do passeio no fim de tarde para a balada.

O vestido longo será hit no verão. Aposte nas maxi estampas como flores, animal print, grafismos… Marque a cintura com um cinto largo e as mais baixinhas não podem esquecer os tamancos de madeira, outra coqueluche da estação.