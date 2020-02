Copie os penteados das grifes Chanel, Dior e Louis Vuitton

O visual retrô tomou conta da temporada de inverno 2012 da semana de moda de Paris. Copie o penteado de três grifes francesas com as dicas da revista ESTILO.

Chanel

Preparado com gel, Clean Hold Styling Gel (R$ 64*), da Kiehl’s, o cabelo ganha um toque delicado com pérolas artificiais, encontradas em armarinhos. Encaixe-as em grampos largos para fixar na cabeça.

Dior

Para obter o aspecto de cabelo úmido, prepare os fios com musse hidratante, Semi di Lini Diamante Illuminating Mousse (R$ 84*), da Alfaparf, e depois umedeça bem usando o borrifador. Divida na lateral e penteie ondulando a parte frontal.

Louis Vuitton

Prepare o cabelo com musse de volume, Full Volume Extra 5, Tecni.art (R$ 80*), da L’Oréal Professionnel, seque e depois faça um babyliss largo no topo. Desfie e finalize com uma tiara.

*Preços pesquisados em março de 2012