Copie os looks das famosas que preferem os fios longos

Flávia Alessandra aposta no corte com franja comprida; Claudia Leitte prefere um corte reto

Foto: Rede Globo/Maurício Melo

Os editoriais de moda internacionais apontam como tendência os cabelos curtos. Mas muitas das nossas artistas não dispensam o charme dos longos. “O cabelão é um clássico como a calça jeans. Está sempre em evidência, todas podem usar sem medo de errar”, diz o hairstylist Denylson Azevedo, do salão Jacques Janine, de São Paulo.

Ele explica ainda por que as beldades brasileiras adotam o look. “Traz feminilidade, empresta movimento, é mais sensual”. Só que os fios longos exigem efeitos especiais. A seguir, o cabeleireiro ensina você como conseguir um visual igual ao das celebridades!

Flávia Alessandra

Este cabelo fica ótimo para a atriz e também para mulheres com formato de rosto quadrado e nariz grande – o que não é o caso de Flávia – porque dá leveza. “O truque é a franja comprida e o movimento nas pontas. Peça ao seu cabeleireiro que faça fios curtos e compridos na mesma mecha. O ideal é colorir depois do corte e em tons que podem ir do amanteigado para o baunilha e caramelo”, explica Denylson.

Claudia Leitte

“A cantora usa o loiro com efeito de luzes dois a três tons acima da base, com mechas alternadas ora mais largas, ora mais finas. O corte é longo e reto e ela estiliza com baby-liss”, esclarece o hairstylist.

Sabrina Sato varias seus cortes; Vanessa Giácomo adota o corte repicado

Foto: Agnews

Sabrina Sato

“A musa do Pânico na TV é adepta fiel dos longos, mas gosta bastante de variar o corte e a tintura. E acertou em cheio no tom que varia do canela até o amadeirado. Eles valorizam a pele dela. O segredinho? As mechas mais largas. Esse look traz sofisticação”, avalia Azevedo.

Vanessa Giácomo

“Ela tem fios grossos e o corte caiu muito bem. Para você obter o mesmo efeito é preciso criar movimento do início da franja até a nuca, cortando em camadas. É ótimo para mulheres de rosto redondo ou oval. E a pedida, hoje, é investir mais no castanho, que é tendência”, conta o cabeleireiro.

Carol Castro e Bianca Bin estão com madeixas bem longas

Foto: Agnews e Maurício Melo



Carol Castro

“Esta atriz também está sempre com o cabelo comprido. Mas brinca com a coloração. Usa castanho com luzes dois tons acima da cor base. Este comprimento fica bonito em mulheres altas, que usem vestidos impactantes e dispensem golas, echarpes e joias”, recomenda o profissional.

Bianca Bin

Ela está pronta para se transformar na princesa Aurora na novela global Cordel Encantado. Usa aplique. “Os fios têm efeitos claros dois a três tons acima da cor natural e as ondas são feitas com baby-liss”, explica Denylson.