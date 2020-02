Copie o corte e aprenda a fazer o penteado de Milena Toscano

Milena Toscano é Vanessa em “Fina Estampa”

Foto: TV Globo/Divulgação



Atriz Milena Toscano se livrou das longas madeixas de megahair para adotar o comprimento curtíssimo da ambiciosa Vanessa, na novela “Fina Estampa”. O corte assimétrico, chamado alfaiate, é prático de arrumar, perfeito para a mulher ocupada.

O responsável por seu novo visual, o cabeleireiro Neandro Ferreira, do salão Crystal Hair (RJ), garante que o estilo cai bem para todos os tipos de rosto e faixas etárias: “Só não indico para cabelos crespos, pois aumenta muito o volume. O corte é mais recomendado para fios lisos ou levemente ondulados.”

Siga o passo a passo do look da estrela:



Passo a passo do corte de Milena Toscano

Foto: Reprodução/MÁXIMA



(1) Faça um corte reto na altura da nuca e divida o cabelo em mechas iguais.

(2) Repique os fios em camadas, começando pela parte de trás. Deixe a nuca bem batida.

(3) Agora vá para a lateral direita e faça um corte chanel clássico. Mantenha a mecha mais longa que os fios da nuca, formando um bico.

(4) O lado esquerdo deve ser cortado em camadas: vá levantando mechas do cabelo para cima e cortando as pontas. Quando soltá-las, elas cairão num efeito degradê.

E é a própria Milena Toscano que arruma seu cabelo para entrar em cena na novela global. Isso porque o corte é muito prático. “Basta secar os fios com escova raquete e, depois, borrifar spray de brilho para valorizar o penteado”, revela Neandro Ferreira. Se desejar fios bem assentados, use a chapinha antes do finalizador.



Produtos para copiar o penteado de Milena Toscano

Foto: Reprodução/MÁXIMA



Na imagem acima, algumas sugestões de produtos: (1) escova de raquete Carmim, da Condor (R$ 27*); (2) Shimmer Delight spray de brilho Wella Styling, da Wella (R$ 76,50*); (3) spray de brilho Diamante, da Mutari (R$ 38,16*); e (4) secador Travel Pro, da Arno (R$ 90*).

*Preços pesquisados em dezembro de 2012