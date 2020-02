Conquiste os cachos e copie a beleza das atrizes Nanda Lisboa e Cinara Leal

A atriz Nanda Lisboa tem cachos bem definidos

Foto: TV Globo/Divulgação

Em sua reta final, a novela “Araguaia” (Globo) será lembra por suas belas representantes de pele negra e cabelos cacheados: as estrelas Raquel Villar, Nanda Lisboa e Cinara Leal. Confira as dicas da revista MÁXIMA para conquistar o visual das famosas:

Nanda Lisboa aposta em um ar mais despojado para o cabelo. Para obter o mesmo efeito, aplique leave-in nos fios úmidos, amasse-os com as mãos e seque-os com difusor para ganhar cachos definidos. Finalize com um reparador de pontas.

Para complementar o visual com uma maquiagem igualmente elegante, passe um corretivo no tom exato da sua pele e, depois, uma base líquida da mesma cor. O próximo passo é investir em um blush alaranjado, que traz alegria e um ar de saúde ao rosto.

Nos olhos, uma máscara preta para cílios dá conta do recado e, ma boca, aposte no batom vermelho em uma nuance quente.

Na imagem acima, os produtos: (1) Fructis Creme para Pentear Hidra-cachos (R$ 5,50*), da Garnier; (2) difusor de ar (R$ 13,90*), da Taiff; (3) batom Color Rich Creme (R$ 34,90*), da L’Oréal; (4) blush Intense, cor 02 (R$ 25,90*), de O Boticário; e (5) Advance Techniques Fluído Ultra Restaurador de Pontas (R$ 16*), da Avon.

O cabelo da atriz Cinara Leal é cheio de volume

Foto: TV Globo/Divulgação

Já o cabelo de Cinara Leal é cheio de volume. Para conquistá-lo, aplique um pouco de mousse no comprimento e seque os fios com difusor. Em seguida, abra os cachos com os dedos.

Para finalizar o make, camufle imperfeições e uniformize a textura da pele distribuindo uma base no tom do seu rosto. Nos olhos, uma sombra prata esfumada confere sofisticação. Na boca, use um brilho labial para ficar sedutora.

Na imagem acima, os produtos: (1) Gloss Twin-Peaks (R$ 19,90*), de Duda Molinos; (2) sombra Uno, cor 19 (R$ 7*), da Vult; (3) mousse Full Volume Extra (R$ 69*), da L’oréal; e (4) Cream Powder Duo Base (R$ 72*), da Contém 1g.

*Preços pesquisados em janeiro de 2011.