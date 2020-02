Conheça os diferentes tipos de hidratação

As necessidades dos cabelos podem

mudar com o tempo. Converse com seu

cabeleireiro para descobrir o tratamento

ideal para você

Foto: Getty Images

Não adianta mudar o visual ou apostar em um corte da moda se o seu cabelo continua feio, ressecado e quebradiço.

Mas a solução está bem próxima de você: de vez em quando, hidrate os fios no salão! Assim, você mantém o cabelo saudável e sai de lá se sentindo poderosa.

O cabeleireiro Rodrigo Pasqualini, do Salão da Praia, no Rio de Janeiro, explica as diferenças entre as técnicas mais usadas…

Hidratação

Indicada para: todos os tipos, sobretudo cabelos quebrados

O que faz: recupera brilho, maciez, textura e umidade dos fios

Frequência ideal: a cada 15 dias

Preço médio: a partir de R$ 40*

Choque de queratina

Indicado para: cabelo com pontas duplas, que sofreu descolorações ou a ação de muita química

O que faz: elimina o efeito “elástico” dos fios

Frequência ideal: de 45 a 60 dias

Preço médio: R$ 90*

Reconstrução capilar

Indicada para: cabelo com muita química ou que vive exposto ao sol, cloro e sal

O que faz: devolve os nutrientes que fortalecem os fios

Frequência ideal: a cada 2 meses (ou após o cabelo passar por algum processo químico)

Preço médio: a partir de R$ 100*

Cauterização

Indicada para: todos os tipos, quando os fios estão duros demais ou com as pontas bem abertas

O que faz: elimina as “escamas” e deixa o cabelo brilhante

Frequência ideal: a cada 30 ou 40 dias

Preço médio: a partir de R$ 120*

*preços pesquisados em junho/2010 e e sugeitos à variação de acordo com a região do país, o tipo de produto usado e o salão