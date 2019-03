Conheça o novo aliado dos fios que passaram por processos químicos

Coloração, progressiva, relaxamento, alisamento… Seja qual for o seu tipo de química, uma coisa é certa: cuidar dos fios após esses procedimentos é essencial. Com o passar do tempo, esses processos acabam comprometendo as estruturas das fibras, causando rompimento da cutícula, expondo o córtex e atingindo as ligações internas dos fios, o que gera enfraquecimento, quebra e porosidade.

É por isso que ter em casa produtos de cuidados específicos faz toda a diferença. A nova linha Amend RLP – sistema integrado reconector de ligações e de preenchimento capilar – é mais do que uma aliada na prateleira. Ela chega ao mercado com uma fórmula exclusiva e inovadora, que repara profundamente e diminui a quebra, refazendo e substituindo as pontes de proteínas danificadas e preenchendo onde há deficiência de massa capilar.

Sistema High Tech

O poder do Amend RLP está na tecnologia filler rebonding system, que fortalece o cabelo progressivamente, graças aos ativos elaborados com moléculas exclusivas. Ao serem injetados nos fios, reparam profundamente, diminuindo a quebra, refazendo e substituindo as pontes danificadas.

Outro ponto importante é que o produto promove também uma proteção completa contra danos futuros causados por coloração, permanente, calor do secador, chapinha e agressões externas, como mar, piscina e radiação UV. A Amend é a primeira marca a com essa tecnologia na América Latina.

Como benefícios, o sistema Amend RLP garante cabelos cinco vezes mais fortes e íntegros, reduz em 92% a quebra dos fios e a formação de pontas duplas, devolve o brilho, a resistência e a maciez desde a primeira aplicação.

A nova linha tecnológica Amend RLP, que recupera os fios danificados

O passo a passo

Para conseguir melhores resultados, o ideal é apostar no kit de tratamento completo. Afinal, um produto potencializa o efeito do outro e o seu cabelo só tem a ganhar com isso. O Amend RLP é composto por shampoo e creme Intensivo RLP.

O primeiro passo do ritual é a aplicação do Shampoo Amend RLP, que inicia o processo de preenchimento de massa capilar e de religações das pontes. Em seguida, aplica-se o Creme Intensivo Amend RLP, que refaz e substitui as pontes de proteínas danificadas, além de preencher a massa capilar onde ainda for necessário. Depois, é só você desfilar por aí cada dia mais linda.