Conheça a nova escova progressiva sem formol

Tenha um cabeli liso e brilhante

Foto: Getty Images

Quem tem cabelo enrolado sabe: é difícil alisar sem detonar os fios. As mulheres gastam tempo e dinheiro com tratamentos que acabam com a saúde (do cabelo e delas também). Para evitar isso, a marca brasileira De Sírius Cosméticos elaborou uma nova escova sem formol, já à venda em todo o Brasil: é a K Liss progressiva.

O segredo dessa escova é possuir misturas que fazem o cabelo produzir mais colágeno, dando mais maciez e brilho às madeixas. A K Liss age na superfície dos fios, eliminando ondas e arrepiados sem retirar os nutrientes naturais do cabelo.

5 dúvidas sobre a nova escova

A nova escova K Liss

Foto: Divulgação

Como é o processo?



Segundo o cabeleireiro e técnico da empresa, Carlos Koji Bo, a escova é feita como se fosse uma progressiva convencional. Primeiro ele aplica um xampu antirresíduos, depois seca o excesso de umidade, aplica o produto e deixa agir por 20 minutos. Após esse tempo, basta secar os fios sem escovar, apenas passando um pente, que alinha o cabelo e deixa o fio reto. Depois, passa a chapinha, lava e pronto.

Quem pode fazer?



Outro diferencial da nova escova é não possuir contraindicações. Qualquer mulher (inclusive gestantes) pode fazer sem risco à saúde. “E quem tiver outras químicas no cabelo, como tintura ou outro tipo de alisamento, também pode”, diz Carlos Koji Bo.

Como fazer essa escova durar mais?



Ela dura cerca de dois a três meses, mas tomando cuidados especiais é possível fazê-la durar mais. Veja algumas dicas do cabeleireiro:

– Não fique exposta ao cloro de piscinas e à maresia.

– Faça manutenção em casa: passe uma vez por semana máscara ou hidratante no cabelo.

O cabelo fica liso mesmo ou só tira o volume?



Em fios crespos vai reduzir o volume, em cachos, o produto vai alisar por completo. O cabelo fica liso, mas com brilho, leveza e aparência natural.

Quanto custa?



Depende muito da região em que se localiza o salão, mas, em média, o preço parte de R$ 150*.

(Fonte: De Sírus Cosméticos – (51) 3044-6000 / Salão Face Hair – (11) 7882-3548)

*preço pesquisado em novembro/2010