Como recuperar o cabelo depois do verão

Lavar os cabelos muitas vezes no verão

causa pontas duplas

Foto: Getty Images

O outono chegou e, com ele, veio também alguns probleminhas causados pelo verão, como cabelo ressecado e opaco. Quer voltar a ter fios saudáveis e brilhantes de novo? Os dermatologistas têm a solução…

Tire o ressecado

A dermatologista Cláudia Maia, de São Paulo, explica que o cloro presente na maior parte das piscinas é um dos principais inimigos dos cabelos no verão. “Ele penetra nos fios e queima a fibra capilar”, diz.

Uma boa hidratação e um corte para tirar a parte danificada são boas alternativas. No entanto, existem outras medidas igualmente eficazes, como o uso de produtos à base de queratina ou D-pantenol. “Eles hidratam mesmo e suavizam os danos”, recomenda a especialista.

Mas não são apenas os produtos químicos que detonam o cabelo no verão. O sol também prejudica, e muito! “A exposição aos raios abre a cutícula dos fios e permite que a água que os compõe evapore, desidratando-os”, diz o dermatologista Adilson Costa. Além disso, a incidência de pontas duplas triplica, pois nesta época as pessoas costumam lavar os cabelos várias vezes ao dia. O hábito de penteá-los molhados fratura os fios e os deixa abertos na extremidade.

Confira então alguns produtos que vão melhorar o aspecto dos seus fios:

Foto: Divulgação

1. Leave-in hidratante, da éh, R$ 15* (SAC 0800 77 17017)

2. Reparador de pontas brilho gloss, da Seda, R$ 10* (SAC 0800 707 4141)

3. Máscara capilar de hidratação profunda com d-pantenol, da Belofio, R$ 25* (SAC 0800 771 8885)

4. Shampoo naturals ceramidas, da Palmolive, R$ 5* (SAC 0800 703 7722)

Receita caseira para fios ressecados

O dermatologista Adilson Costa indica a babosa para hidratar cabelos com pontas duplas.

Ingredientes

– 1 ovo

– 1 folha de babosa

– 1 colher (café) de mel

Modo de fazer

Bata o ovo, a folha de babosa e o mel no liquidificador até virar uma pasta homogênea. Passe no cabelo e deixe agir por uma hora. Depois, lave com um xampu para cabelos secos.

Chega de cabelo verde

Loiras podem ficar com cabelo

esverdeado

Foto: Getty Images

Pessoas com madeixas claras têm ainda mais um motivo para se preocupar: o fenômeno do cabelo verde. Ao entrar na piscina, as loiras saem com o cabelo esverdeado. O dermatologista Adilson Costa, de São Paulo, explica que isso é resultado de uma reação química que ocorre dentro dos fios quando eles entram em contato com o cobre presente na água das piscinas.

Para recuperar a cor natural, o especialista ensina um truque: “Lave os cabelos com xampu. Em seguida, jogue um copo de água com uma colher de vinagre. Deixe agir por alguns segundos e enxágue”.

*preços sugeridos em abril/2010