Como fazer penteados lindos e práticos

Nada de cabelo arrumadinho. A moda agora é deixar os fios mais soltos, com um ar mais despojado. A cabeleireira Simone Petinatti, do salão MG Hair, de São Paulo, dá dicas para você acertar no penteado: “Para um visual moderno, a trança frouxa e o moicano são opções bonitas e fáceis de fazer”.

Outro hit é o clássico rabo de cavalo. As tranças estão liberadas em várias formas. Para eventos sociais, Simone sugere o coque frouxo. Gostou? Então veja como fazer!

Coque frouxo e rabo de cavalo

Foto: Dreamstime e Rogerio Pallata

1. Coque frouxo

Faça cachos grandes com um babyliss e puxe todo o cabelo para trás, como em um rabo. Segure a base do rabo e torça o cabelo, como para prender com uma piranha. Enrole o cabelo torcido, com a ponta para cima e prenda com grampos. Deixe as pontas soltas. Solte uns fi os e passe spray para fixar.

2. Rabo de cavalo

Puxe todo o cabelo para trás e prenda com um elástico um pouco abaixo do topo da cabeça, para que não fi que muito alto. Pegue uma mecha do cabelo e enrole ao redor do elástico, para escondê-lo. Prenda a mecha com um grampo pequeno.

Moicano e trança frouxa

Foto: Dreamstime e Lailson Santos

3. Moicano

Divida o cabelo em três partes. A primeira é a franja. A segunda vai da franja até uma linha que liga as orelhas passando pelo topo da cabeça. A última divisão é a parte de baixo do cabelo. Deixe a franja separada e prenda a segunda parte num rabo. Desfie a franja com um pente molhado com spray fixador, no sentido das pontas para a raiz.

Quando essa franja estiver bem embaraçada, coloque-a para trás, passando o pente suavemente nos fios frontais para deixar o visual organizado. Fixe com muito spray até o cabelo parar sozinho. A parte de trás pode ficar presa em uma trança ou rabo.

4. Trança frouxa

Abaixe o volume dos fios com secador, mas sem deixá-los muito certinhos. Coloque o cabelo para o lado e faça uma trança, sem puxar muito, para que ela fique mais solta. Prenda com um elástico ou presilha. Para fi nalizar, solte um pouco a franja e o cabelo atrás da orelha, completando o look.