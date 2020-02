Como fazer a progressiva durar mais

Cabelos lisos e hidratados por mais tempo

Foto: Getty Images

Efeito prolongado

Normalmente, a ação da progressiva se mantém nos fios por até três meses – período que pode variar conforme o tipo de cabelo. “Já quem segue as recomendações ao lado consegue prolongar o efeito por até seis meses”, garante o cabeleireiro Marcos Coraza.

Seis garantias de fio liso por mais tempo

1. Hidratação

Quando você deixa de lado a hidratação, as cutículas do cabelo se abrem, permitindo que os produtos que garantem o efeito da progressiva saiam mais rápido. Ah, não tem grana ou tempo para ir ao salão? Uma boa máscara caseira (veja quadro abaixo) resolve! Além dela, Gisele Taniguchi, técnica da Honma Tokyo, recomenda o uso de leave-in.

2. O xampu certo

“Prefira aquele que não inclui sal em sua composição, pois mantém a cutícula dos fios fechada, ação que prolonga o efeito da escova”, diz Anysio Estevão, cabeleireiro da Clínica Più Bella. As opções específicas para madeixas com química também são recomendadas. “O xampu para cabelo tinto protege a cutícula dos fios”, ressalta Marcos.

3. Fuja deles!

O xampu alcalino, conhecido como antirresíduo, é ótimo para eliminar excesso de leave-in, condicionador e gel do couro cabeludo. No entanto, se você fez uma progressiva, deve passar bem longe dele. “O antirresíduo abre a cutícula dos fios e literalmente retira o produto, daí não ser recomendado”, diz Eduardo Shinzato, técnico capilar da Star Active.

4. Força nas pontas

Como hidratar o cabelo é fundamental para fazer a progressiva durar muito mais, capriche no uso de condicionador. “Aplique uma boa quantidade nas pontas do cabelo”, salienta o cabeleireiro Luis.

5. Água com moderação

Evite lavar o cabelo todo santo dia. “O número ideal é duas vezes por semana. Como a progressiva cria uma capa nos fios, a lavagem dilui o produto, que vai saindo”, afirma o cabeleireiro Luis Ribeiro, do salão Luis Coiffeur.

6. Secador, sim!

Ok, o objetivo da progressiva é fazer os seus fios secarem bonitinhos, sem escova. Mas, após lavar o cabelo, em vez de deixá-los secar ao natural, crie o hábito de dar uma ajudinha com o secador. Ao fazer isso, você só terá benefícios… “A progressiva é um procedimento termoativado. Isso significa que o uso do calor reforça a ação dos produtos dela nos fios, prolongando o efeito escorrido”, explica Marcos Coraza, cabeleireiro do Gilberto Cabeleireiros, em São Paulo.

Super-hidratação caseira

Confira a máscara caseira que o cabeleireiro Luis RibeirO, do salão Luis Coiffeur, recomenda para prolongar o resultado da progressiva. E o melhor: uma receita rende três aplicações por semana – basta conservar o excedente na geladeira. “Esta máscara é ótima para a durabilidade do liso, pois o mel deixa os fios muito hidratados”, garante o profissional.

Modo de fazer

Misture 1 copo de iogurte natural (200 g) com 3 colheres (sopa) de mel.

Modo de usar

Aplique nos fios, massageando-os. Enrole o cabelo e cubra-o com uma touca plástica. Deixe por 40 minutos e enxágue com água morna.