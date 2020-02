Como evitar a queda de cabelo

A perda de mais de 100 fios diários

indica problemas

Foto: Getty Images

Depois de lavar a cabeça, você desembaraça cuidadosamente o cabelo e vê sempre a mesma cena triste: aquele monte de fios saindo no pente! Quando vai prender um rabo-de-cavalo, percebe que o volume da cabeleira já não é o mesmo, pois agora precisa dar duas voltas a mais no elástico para conseguir segurar a mecha.

Se você se identificou com essas duas situações, precisa ficar atenta porque, possivelmente, anda perdendo mais cabelo do que o normal. Segundo Valcinir Bedin, dermatologista especializado em cabelos, a perda de mais de 100 fios por dia indica algum problema. Outro sinal de alerta é quando encontramos alguns deles no travesseiro ao acordar. Cabelos bonitos são um símbolo de feminilidade, por isso, não deixe de consultar um médico para resolver o seu caso.

Sempre há solução!

Não deixe de procurar um bom dermatologista

Foto: Dreamstime

Não importa a causa da queda de cabelo: só os médicos (de preferência dermatologistas) podem indicar o tratamento ideal. A batalha contra a perda de fios acontece de duas maneiras. Uma parte do tratamento é com uso de comprimidos que repõem nutrientes. Para complementar, são usados xampus e loções medicinais à base de substâncias que estimulam o crescimento do cabelo. O tratamento, em geral, leva alguns meses para dar resultado, mas, mesmo que muito do cabelo já tenha caído, a melhora é significativa. “Podemos afirmar que, em mulheres, para quase 100% dos casos existe reversão do quadro”, assegura o médico Valcinir Bedin.

Loção caseira antiqueda

O médico Alex Botsaris, especialista em plantas medicinais e autor do livro Fórmulas Mágicas, dá uma receita para ser aplicada antes de dormir. Lave a cabeça com xampu neutro no outro dia, pela manhã. Repita diariamente até sentir melhora. Anote:

– 15 g de tuia (árvore-da-vida)

– 10 g de angélica

– 10 g de ginseng

– 5 g de canela em casca

– 5 g de cipó-chumbo

– 10 g de jaborandi

Preparo: numa chaleira com água, cozinhe os ingredientes em fogo baixo, por 10 minutos, sem deixar ferver. Apague o fogo e coe. Após esfriar, aplique massageando o couro cabeludo.