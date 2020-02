Como deixar os fios à prova de sol

Aprenda cinco máscaras caseiras para não deixar seus fios ressecados no verão

Foto: Getty Images

O principal cuidado que se deve ter com os fios na estação mais quente do ano é mantê-los bem hidratados. Afinal, a exposição ao sol, ao cloro e à água do mar podem danificá-los se não estiverem protegidos. Para que você aproveite ao máximo o calor, ensinamos cinco supermáscaras caseiras, todas elaboradas por Lidiane Gonzáles, do Spa Lidiane Corpas, que deixarão sua cabeleira sempre viçosa e resistente – faça o calor que fizer!

RECEITA 1

Bata meio abacate com uma gema de ovo, duas colheres (sopa) de mel e três colheres (sopa) de iogurte natural. Aplique a máscara no cabelo úmido. Cubra com touca térmica ou papel-alumínio. Deixe agir por até 30 minutos. Repita uma vez por semana.

RECEITA 2

Bata meio mamão, meio abacate, uma banana pequena, uma colher (chá) de óleo de amêndoas e uma colher (chá) de manteiga sem sal. Aplique nos fios úmidos e deixe agir por meia hora. Repita a hidratação uma vez por semana.

RECEITA 3



Bata um abacate, uma colher (sopa) de mel e uma ampola de queratina (à venda em loja de cosméticos) no liquidificador. Aplique no cabelo lavados e úmido. Deixe agir por 30 minutos. Faça uma vez por semana.

RECEITA 4

Bata no liquidificador três morangos médios com três colheres (sopa) de iogurte natural, meia colher (sopa) de mel e três colheres (sopa) de chantili. Passe a máscara nos fios lavados e úmidos. Deixe agir por 30 minutos com touca térmica. Repita uma vez por semana.

RECEITA 5



Você vai precisar de uma colher (sopa) de maisena, uma xícara (chá) de água, duas colheres (sopa) de máscara de hidratação (à venda em perfumarias) e uma ampola de queratina (à venda em loja de cosméticos e perfumarias). Misture a maisena com a água e leve ao fogo até engrossar. Desligue o fogo e acrescente os outros ingredientes à mistura morna. Aplique a máscara ainda morna nos fios úmidos. Deixe agir de 20 a 30 minutos. Se seu cabelo for oleoso ou normal, repita a cada 15 dias. Se secos, uma vez por semana.