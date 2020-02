Como cuidar do cabelo curto, médio ou longo

Katie Holmes e seu famoso corte curtinho

Cada cabelo tem uma característica: os longos pedem maior cuidado com hidratação, já os curtos nem tanto. Os fios médios têm várias possibilidades de penteado, mas isso não significa que os curtos não têm opção. Depois de ter definido a melhor cor e o corte, siga nossas dicas para arrasar de vez com a sua cabeleira.

Cabelos curtos

Limpeza

Se você tem fios muito lisos, o ideal é usar xampus volumizadores, como o Shampoo Lancôme Volume Intense, que contém aminoácidos e contribuem para o aumento da espessura da fibra capilar.

Hidratação

Para deixar seus cabelos macios e desembaraçados, adote um leave-in de efeito hidratante, como o spray Essential Care da Dove. Além disso, seu penteado não vai ficar com cara de escorrido.

Modelagem

Para as donas de fios lisos e finos, modele o penteado com a ajuda de uma pomada. Para os encaracolados não tão curtos, defina os cachos usando uma pomada à base de óleo e use um difusor.

O que elas usam

“Sempre uso pomada ou gloss para ajeitar as pontas. Para aliviar o efeito deles, uso um shampoo anti-resíduos uma vez por semana”.

Patrícia Franco, jornalista



Cabelos médios

Deborah Secco e seu look moderno

Limpeza

Para evitar o ressecamento, uma boa pedida são xampus de uso diário que possuem detergentes suaves e hidratantes. Não se esqueça: cabelos cacheados e crespos devem ser lavados com produtos específicos para o seu tipo.

Hidratação

Use máscaras com ceramidas para ter brilho e maciez nos seus cabelos. A dica é a Universal Solutions Máscara Capilar Hidratante, de O Boticário.

Modelagem

Quer definir cachos e ondulados? Recorra ao creme para pentear específicos para eles. Depois, use um baby-liss médio. Para os lisos, uma escova. Antes, aplique um leave in alisante para proteger seus fios.

O que elas usam

“Protejo meus fios de temperaturas muito altas ou baixas com um creme sem enxágüe. Mas sem exageros, senão eles ficam muito armados”.

Lilian Lemmi, atendente comercial

Cabelos longos

Cleo Pires e seu longo e lindo cabelo

Limpeza

Geralmente, os fios são ressecados nas pontas e as raízes são mais oleosas. Por isso, o legal é usar um xampu para cabelo misto. O condicionador e o leave-in são indispensáveis para o dia-a-dia.

Hidratação

Use máscaras com queratina, manteiga e óleos para reconstruir a estrutura capilar e reforçar a maciez e o brilho.

Modelagem

Se você quer definir seus cachos, utilize um ativador de cachos quando ainda estiver molhado. Após isso, secador e difusor neles. Para deixar o cabelo com ondas supernaturais, passe um leave-in e enrole algumas mechas com baby-liss.

O que elas usam

“Faço hidratações toda semana com máscara de chocolate e ampolas de queratina e a cada dois meses, vou ao salão fazer uma hidratação mais profunda. Corto as pontas sempre e uso silicone nelas”.

Larissa Lopes, maquiadora