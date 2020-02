Chapéu é acessório indispensável para um look de festival

Issa London, Semana de Moda de Londres Inverno 2014

Os festivais de música estão cada vez mais se relacionando com a moda. Prova disso é a coleção de inverno 2014 da Issa London, desfilada em Londres, inspirada em “Glastonbury”. Além dos looks com perfume anos 70, tons terrosos e referências navarras; a beleza do desfile chamou a atenção e já entra na lista de inspirações para quem se prepara para ir ao Lollapalooza e outros festivais que acontecem ao longo do ano no Brasil. Detalhe importante: chapéu não pode faltar!

Cabeça feita

No verão ou no inverno, o chapéu virou acessório quase obrigatório. Além de imprimir estilo ao visual, ele protege do sol e até da chuva. Mas não basta adornar a cabeça com abas para entrar na moda. É preciso ainda dar um trato nas madeixas para entrar ainda mais no clima. Segundo o hairstylist Malcolm Edwards, responsável pela beleza do desfile da grife, o cabelo texturizado é escolha certeira.

Para conquistar o resultado, Malcolm ensina: aplique um spray do mar nos fios e amasse. Deposite um pouquinho de pomada em pó na raiz dos cabelos para conquistar um volume moderado. Se quiser, vale juntar o comprimento em uma trança fina feita com as pontas dos fios.

Make complementar

Para arrasar ainda mais nos shows, esqueça o make produzido e carregado. O evento pede leveza e um ar despojado. Por isso, basta uma sombra grafite esfumada na pálpebra móvel e raiz dos cílios. O toque final fica por conta do hidratante labial – que vai na bolsa!

Na sua aba

Já que no Brasil o clima é de calor, opte pelos chapéus feitos de materiais mais leves, como palha. Deixe os de feltro para os dias frios.

1. Jorge Alex, R$ 119,90*

2. Dalai, R$ 238*

3. A. Niemeyer, R$ 323*



4. A. Niemeyer, R$ 221*

5. Salinas, R$ 118*

As celebridades amam chapéu…

