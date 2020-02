Celebre a primavera com acessórios de flor

Foto: Getty Images

A primavera traz a alegria e o colorido que só as flores são capazes de transmitir. É nessa época que bate aquela vontade de tirar as estampas do armário e sair cheia de charme pelas ruas. Em 2012, a sugestão é ir além. O que acha de levar as flores ao cabelo e complementar os looks com acessórios? As famosas, por exemplo, já fazem uso desse truque de estilo.

Foto: Divulgação

O detalhe já virou marca registrada da cantora Lana Del Rey, que investe sem medo nas versões volumosas. O cabelo também pede volume, com cachos nas pontas ou ondulados em toda a extensão. Invista na escova modelada!

Foto: Getty Images

Da coroa à tiara, as flores se adaptam a diferentes estilos. Alexa Chung preferiu o “mood” anos 70, enquanto Kirsten Dunst investiu no romantismo. Mas lembre-se que, independente da escolha, o acessório da vez pede despojamento. Nada de penteados certinhos com todos os fios no lugar.

Foto: Getty Images

As headbands também são sugestões charmosas e que dão um toque camponês às produções. Vale deixar os fios soltos ou envolver os cachos ao longo do acessório para deixar a nuca livre – perfeito para dias quentes -, como fez Keira Knightley (à direita).

Foto: Getty Images

Para eventos mais formais, a dica é investir nos prendedores que complementam rabos, coques e tranças. Blake Lively prendeu o cabelo de lado e misturou fios soltos com tranças de diferentes volumes. O arremate, claro, ficou por conta da flor dourada e repleta de brilhos.

Sugestão de produtos

Foto: Divulgação

1. Prendedor de flor, Morana, preço sob consulta

2. Fiaxa Florence Flower, Accessorize, R$ 38*

3. Presilha Net and Pearl Flower, Accessorize, R$ 28*

4. Tiara Charlotte Bridal, Accessorize, R$ 28

*Preços pesquisados em setembro/2012