Cabelos das famosas: Camila Morgado

Camila Morgado está ruiva e linda!

Foto: Divulgação/ Rede Globo Bate-papo Você já passou por diversas transformações. Inclusive, até já ficou até careca para o filme Olga. Qual visual mais gostou?

Gostei de todos, mas raspar a cabeça foi uma experiência incrível! Confesso que gosto de estar sempre diferente! Hoje, você prefere o cabelo liso ou enrolado?

Estou gostando do liso. Mas, já quis muito nascer ruiva e de cabelos enrolados… (risos). E quanto ao comprimento, prefere curto ou longo?

Sempre tive longo. Depois, quando adotei o curto por conta dos personagens, adorei! Já me acostumei com as mudanças. O que acha do atual visual?

Adoro o visual da Malu! Ela é bem feminina, sexy, vaidosa e tem muito humor. Não consigo ver a Malu sem essas madeixas. Pretende mudar os cabelos com o fim das gravações?

Devo cortar só um pouquinho no comprimento. E devo manter a cor, porque adorei. Como cuida dos fios?

Faço sempre hidratação e uso produtos para proteger do secador. Você faz chapinha?

Raramente. Sou um desastre e não consigo fazer escova. A chapinha é bem mais fácil de fazer; no entanto, evito utilizá-la no meu dia a dia.

Quer ter os fios de Camila Morgado?

Confira as nossas dicas!

Foto: Divulgação/ Rede Globo

Opções para tingir em casa

. Nutrisse Coloríssimos, castanho-claro acaju acobreado intenso, da Garnier.

. Coloração Luminous 10 Minutos, castanho-vermelho, da Aroma do Campo.

. Koleston chocolateacobreado, da Wella.

. Tabacocobrizo, da Wella.

Fique ligada!

Quem tem fios pretos ou castanhos precisa descolorir antes da tintura. O procedimento é delicado e pode levar horas. É necessário que isso seja feito por um profissional.

O passo a passo do cabelo de Malu

Os fios de Camila, de um tom louro-médioacinzentado, receberam um louro-douradoacobreado. “Nas pontas, optei pelo acobreado mais claro para dar luminosidade”, diz Branca di Lorenzo, do Crystal Hair, no Rio. “O corte foi feito com base reta, abaixo dos ombros. Na parte da frente, os fi os foram repicados”, revela Luiz Ferreira, supervisor de caracterização da novela. “Antes de gravar, são fi nalizados com o spray de brilho da Keune”, conta Luiz.