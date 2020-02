Cabelos: cortes curtos para mulheres acima dos 40

Irene Ravache e Fernanda Montenegro

1. Irene Ravache



A Clô, de “Passione”, usa um corte bem repicado, com pontas desfiadas. “Como meu cabelo é muito fino, adorei! É um corte fácil de usar. No dia a dia, prefiro deixá-lo pouco armado, então, coloco menos fixador”, conta a atriz. Para destacar o desfiado, os fios foram tingidos de loiro escuro na raiz e loiro claríssimo nas pontas.

2. Fernanda Montenegro



O chanel curtíssimo, deixou a atriz ainda mais sofisticada. A franja é discreta e pode ser usada na lateral, deixando o visual limpo e elegante. Para valorizar o look, o cabeleireiro optou por uma tintura de tom levemente avermelhado. Um luxo!

Elisângela e Nicette Bruno

3. Elizângela

O chanel com franja longa e base na altura do queixo é puro charme. “A lateral repicada enfeitou a face e rejuvenesceu”, defende o cabeleireiro Guilherme Cassolari, do salão Cassolari’s, em São Paulo. Os fios foram tingidos em mechas nas cores mel e loiro escuro, valorizando o corte. Repare como a atriz parece mais nova.

4. Nicette Bruno



A franja longa, em estilo topete, levanta o visual da atriz Nicete Bruno, fazendo-a parecer alguns aninhos mais jovem. O corte é perfeito para quem tem cabelo liso ou ondulado, porque dá forma sem adicionar muito volume. Já o tom loiro usado na coloração é um recurso certeiro para disfarçar as rugas e os inevitáveis fios brancos…