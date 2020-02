Cabelo sem volume? Multiplique os fios!

Além do tratamento, dê truques de salão nos fios sem volume

Foto: Getty Images

Ter pouco cabelo é um incômodo para muitas mulheres. A boa notícia é que esse “probleminha” tem solução: uso de dermocosméticos com ativos potentes e truques de styling que ajudam a disfarçar a falta de volume.

Foto: Divulgação

Coisa de DNA

Os folículos, responsáveis por produzir o cabelo, podem não funcionar tão bem por uma questão genética. “Para melhorar isso, use loções capilares com minoxidil, aminexil ou 17 alfaestradiol”, explica a dermatologista Karla Assed. Aplique uma vez ao dia e deixe por, no mínimo, 4 horas.

1. Ampola Antiqueda Dercos, Vichy, R$ 150* (com 18 unidades)

Tudo limpeza

A caspa e a oleosidade em excesso entopem o folículo e o fazem aumentar de tamanho. Com essa estrutura dilatada, o fio perde a sustentação e cai. Por isso, lave o cabelo com um xampu com ácido salicílico, enxofre ou coaltar. À noite, reforce o tratamento com uma loção fortificante no couro cabeludo.

2. Xampu Kerium DS, La Roche-Posay, R$ 57,90*

3. Loção Fortificante Arginina Resist X3, Elseve, R$ 12,90*

Foto: Divulgação

Volume nos lisos

Enquanto você trata, uma saída para parecer ter mais cabelo é usar uma pomada em pó. Levante algumas mechas e dê batidinhas no pote. “Espalhe dando `coçadinhas¿ na raiz”, diz o cabeleireiro Slade, do Retrô Hair, em São Paulo.

4. Pomada em Pó Style Natural, De Sírius, R$ 70*

5. Pomada em Pó Healing Style, L’Anza, R$ 87*

E nos cacheados?

Turbine seus caracóis: espalhe um ativador de cachos e amasse os fios. “Encaixe o difusor na mecha e suba-o até bem perto da cabeça. Assim, você dá volume na raiz também”, ensina Aytja Messas, do salão The Saloon, de São Paulo.

6. Ativador de Cachos Yellow, Alfaparf, R$ 40*

7. Difusor de Ar Universal, Taiff, R$ 19,90*

8. Secador Titanium, GA.MA Italy, R$ 199,90*

*Preços pesquisados em maio/2013