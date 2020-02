Cabelo loiro é uma das tendências do verão

Informações sobre o corte e coloração de Cláudia Raia são as mais solicitadas da Globo

Foto: Alex Carvalho / Divulgação Rede Globo

Meninas, preparem-se para estar iluminadas e prontas para brilhar na estação mais quente e sexy do ano! É, neste verão os tons loiros estarão em alta. E até quem é morena vai sentir, de repente, aquela vontadezinha de se transformar mesmo que por um tempo.

É o caso de Claudia Raia, que nunca ficou loira na vida e teve que mudar de look para interpretar a nova fase de sua personagem Jaqueline, em Ti-ti-ti. A estrela está adorando o novo visual!

Quem fez a cabeça de Claudia foi o hairstylist Wanderley Nunes, no Studio W, do shopping Iguatemi, em São Paulo. “Optei por um corte alegre, romântico, espontâneo e feliz. O cabelo de Claudia é inteiro repicado a partir da altura dos olhos e feito em várias camadas para dar movimento, volume e balanço aos fios. Como as franjas são uma das tendências para o verão, deixei a dela no comprimento entre o nariz e o queixo”, explica Wanderley, que utilizou a cor 7/3 da Wella, com luzes finas e espaçadas em tons loiro dourado.

Mas como se pode fazer essa tranformação com segurança? O cabeleireiro Cristiano Torres, do Studio W, do shopping Higienópolis, na mesma capital, dá aqui algumas dicas para você que quer ficar linda como Claudia, Fernanda Lima, Deborah Secco, Milena Toscano, Guilhermina Guinle, Maria Helena Chira, entre outras loiraças. Confira!

União perfeita



“A coloração, o corte, o formato do rosto, o biótipo da mulher… Tudo conta na hora de fazer uma tintura. Digo sempre que é um casamento: se a cor não combinar com a pessoa fica muito artificial”, analisa Cristiano, que acha muito importante procurar um profissional antes de se fazer qualquer coisa no cabelo.

O tom platinado e o corte irregular dos fios deixam a atriz Maria Helena Chira ainda mais sexy

Foto: Zé Paulo Cardeal / Divulgação Rede Globo

Tons na medida certa!

“Se a pessoa é morena aconselho fazer uma marmorização. Trata-se da tintura em tom sobre tom duas vezes mais claros do que o cabelo natural, nas cores dourado e mel. Já quem tem a pele bem clarinha e olhos claros, como é o caso da Maria Helena Chira (a Camila de Ti-ti-ti), o loiro platinado fica perfeito. “Já as morenas conservadoras podem optar por umas mechas em marrom dourado, nada muito claro, para parecer natural, dar leveza e iluminar o rosto”.

A atriz Milena Toscano adotou o loiro escuro com mechas mais claras. Na medida certa!

Foto: João Miguel Júnior / Divulgação Rede Globo

Atenção ao radicalismo



“Cuidado com o imediatismo. Nada de correr pra farmácia e querer ficar com a mesma cor da personalidade que tem na caixinha de tintura. Em 90% dos casos vai sair errado. A transformação para o loiro tem que ser devagar, se não, perde a naturalidade. Sem dizer que pode ressecar o cabelo. Uma boa conversa com o colorista ou cabeleireiro é sempre bom!”

Fernanda Lima optou por um loiro mais claro que seu tom natural. E faz hidratações para não ressecar

Foto: Roberto Filho / AgNews

Hidratado e saudável



“Quem tem cabelo loiro ou apenas mechas deve cuidar muito bem dos fios. Devido à química eles tendem a ficar ressecados e porosos. Esse tramamento pode ser feito em casa com xampus à base de proteínas, aplicados de uma a duas vezes na semana, e máscaras de tratamento a cada quatro dias (à base de produtos concentrados com aminoácidos e queratina). É bom lavar o cabelo dia sim, dia não. Ah, não esqueça! É importantissímo levar na bolsa: silicone para diminuir o frizz e leave-in para hidratar os fios durante o decorrer do dia. Sempre em gotinhas pequenas e nas pontas. Isso sem dizer que a cada três meses deve-se voltar ao cabeleireiro para retocar a cor”

Guilhermina Guinle aderiu a luzes mais claras que iluminam o rosto

Foto: Divulgação Rede Globo

Na mira da moda



“O cabelo curto, desfiado e repicado é a grande tendência do verão 2011. A brasileira tem perdido o medo de mudar o visual. O cabelo ao estilo de Guilhermina Guinle tem sido muuuito pedido. Já o aplique é mais para quem tem um penteado ralinho e quer dar aquela encorpada e modificada no visual. As mechas californianas, que muitas famosas de Hollywood adoram, não são mais tão pedidas quanto antes. Atualmente, ao invés de só pintar as pontas, fazemos uma mecha bem fininha desde a raiz. Vale a pena apostar no loiro. Pelo menos a maioria das mulheres, um dia, já pensou em ser loira. Por que, não?”