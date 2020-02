Cabelo afro, como cuidar do seu com carinho

Sheron Menezes exibe cabelos crespos

sempre bem cuidados

Foto: Frederico Rozário

Ele até aparenta ser forte, mas na verdade o cabelo afro é fino, poroso e ressecado – ou seja, o mais delicado de todos. “Quem tem fios crespos sofre com o volume e a falta de brilho. É preciso investir em hidratação e bons produtos”, ensina o maior especialista em cabelo afro do Brasil, Fernando Fernandes, de São Paulo.

Cuidar desse visual é uma tarefa trabalhosa, mas vale a pena. Basta reparar no cabelo de famosas como Taís Araújo, Paula Lima, Sheron Menezes e Isabel Fillardis. Cada uma tem um estilo, um mais lindo que o outro. Essas estrelas provam que o cabelo afro é, sim, cabelo bom. Então, aprenda a cuidar do seu com quem é mestre no assunto.

Maravilhas no salão!

Veja o que o cabeleireiro Fernando Fernandes, do Studio Fernando Fernandes, indica para resolver o seu problema:

· Quer definir os cachos?

Aposte no permanente afro É um processo químico que permite realçar os cachos em cabelos que não possuem forma. Preço: A partir de R$ 240*

· Quer diminuir o volume?

Invista no relaxamento Esse tratamento é indicado para quem gosta de ter o cabelo crespo, mas com volume menor. Preço: A partir de R$ 200*

· Quer alisar os fios?

Escolha o alisamento afro As técnicas modernas dão mais brilho e podem ser aplicadas em todo tipo de cabelo crespo. Preço: A partir de R$ 200*

*Preço sujeito a alteração