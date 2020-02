Cabeleireiros e celebridades mostram as novas tendências no Hair Fashion Show

Nesta quinta-feira (30), aconteceu, em São Paulo, a quinta edição do Hair Fashion Show, evento que conta com a participação de profissionais de beleza e celebridades e apresenta as últimas novidades em cabelos.

Isabelle Drummond foi produzida por Celso Kamura

Foto: Divulgação

Isabelle Drummond foi produzida por Celso Kamura, que foi buscar na década de 70 a sua inspiração. Kamura apostou nas meninas de personalidade forte para destacar a tendência. “A inspiração é fazer com que a pessoa se sinta notada. Neste caso, pintar todo o cabelo no mesmo tom ou fazer mechas translúcidas levemente marcadas é o caminho”, completou. Para destacar a beleza de Isabelle, o beauty artist apostou em um corte reto e franja gráfica e tingiu algumas mechas de roxo.

Sophie Charlotte foi produzida por Mário Silva. O cabeleireiro é pai da atriz.

Foto: Divulgação

A principal inspiração de Mário Silva para produzir Sophie Charlotte foram as divas de Hollywood, que emanam brilho e elegância. “Me inspirei nos movimentos e cores harmoniosos que o vento faz com a areia na luz suave do pôr do sol, e vou deixar os cabelos da Sophie com ondas grandes, fluidos e luxuosos”, revelou Mário Silva.

Wanderley Nunes cuidou dos cabelos de Claudia Raia

Foto: Divulgação

Já a produção de Claudia Raia ficou sob o comando de Wanderley Nunes, que se inspirou na sensualidade e no poder da mulher latina, bem resolvida. “Estonteante, contemporânea e ousada! Essa tendência tem muito de Claudia”, contou o cabeleireiro. O cabelo da atriz foi hidratado e o tom castanho refletia um brilho especial.

Julio Crepaldi produziu Wanessa

Foto: Divulgação

O penteado de Wanessa foi marcado por uma sensação de futurismo. O hair stylist Julio Crepaldi procurou representar uma heroína moderna, mas que mantém a feminilidade. “Os cabelos futuristas são loiros pálidos, quase brancos, mas pode aparecer um lilás ou rosado com pontas acinzentadas”, contou o cabeleireiro, que ainda revelou que Wanessa já começou a clarear os cabelos para chegar a um tom loiro pálido.

Xuxa desfilou os fios recém-tingidos

Foto: Divulgação

Xuxa também marcou presença no Hair Fashion Show. A apresentadora desfilou os fios recém-tingidos de castanho.