Batalha de volume: truques para resolver a falta ou o excesso

Foto: Getty Images

Cabelo de mulher é assim: parece que tem vida própria. Tem dia em que ele resolve acordar de mau humor e não há nada que se possa fazer pra deixá-lo mais bonito. Às vezes fica amassado, outras a juba é de leão. Como lidar? AnaMaria montou um guia para você resolver as duas situações sem drama. Descobrimos truques que você faz em cinco minutos!

Quero volume

· Por que fica murcho? Processos químicos, como progressivas e escovas definitivas deixam o cabelo fino. Corte errado faz com que ele perca a forma.

· Para aumentar o volume: Use pomadas com efeito seco e à base de água, que não deixam o cabelo oleoso.

· Corte ideal: Repicado curto ou médio e com formas arredondadas.

· Produtos: Pomada, musse de volume, spray de modelagem e leave-in sem silicone.

· Finalização: Passe musse, amasse e seque com difusor.

· Faça em casa: Lave o cabelo pela manhã. Hidrate apenas uma vez por semana e use xampu de limpeza profunda. Em cabelos lisos, passe spray e prenda com bobes por 40 minutos.

· Em 5 minutos: Desfie levemente a raiz com pente e aplique spray. Ou faça um coque alto, jogue o ar quente do secador, depois um jato frio e solte.



Foto: Divulgação

1. Máscara de tratamento Cachos Perfeitos, Monange, R$ 5,10*

2. Condicionador Básico, Éh, R$ 15*

3. Finalizador Volume Thermo Activo, Truss, R$ 63,68*

Foto: Divulgação

4. Xampu Max Volume, Giovanni, R$ 56,41*

5. Condicionador Argan Volupté, Charis Professional, R$ 28,70*

6. Musse de volume, John Frieda, R$ 55,92*

Meu sonho é domar a juba

· Por que fica armado? Os piores pecados são pentear o cabelo seco, hidratar pouco os fios e deixar de usar finalizadores.

· Para diminuir o volume: Você pode optar por alisamentos, progressivas, relaxamentos ou tratamentos como cauterização, reconstrução e hidratação.

· Corte ideal: Desfiado e com várias camadas a partir do comprimento.

· Produtos: Gel, pomada, spray e óleos.

· Finalização: Alise a franja com uma escova, faça um coque torcido e solte depois.

· Faça em casa: Use produtos para umedecer. Hidrate duas vezes por semana.

· Em 5 minutos: Enrole uma toalha seca nos fios úmidos, jogue o ar quente do secador por cima e solte. Finalize com óleo.

Foto: Divulgação

1. Leite umidificador, O Boticário, R$ 16,99*

2. Mousse Miss Pleez, Aspa, R$ 16*

3. Xampu Cachos Perfeitos, TRESemmé, R$ 14,99*

Foto: Divulgação

4. Finalizador Leave-in, Onduladus, R$ 39,90*

5. Spray para pentear Cachos Comportados e Definidos, Seda, R$ 7,99*

6. Redutor de volume, Alta Moda É..., R$ 12,50*

*Preços pesquisados em junho/2013

FONTES: Alexandre Zucker, cabeleireiro do Vertigo Hair/Diogo Costa, cabeleireiro do Jacques Janine Copacabana/Iuri Rafael, cabeleireiro do Walter’s Coiffeur/Marcia Soares, cabeleireira do Walter’s Coiffeur/Renata Goes, cabeleireira do Fino Capelli