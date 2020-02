Bad hair day? Aposte nos presos práticos

Acordou em um bad hair day e não sabe o que fazer para domar a cabeleira? A solução é prendê-la! Só não dá para escorregar no estilo. Para te ajudar a dar um jeito nas madeixas com muitas graça, te ensinamos a fazer três lindos penteados práticos, que vão do trabalho ao evento pós-expediente.

Coque de lado

Jennifer Lawrence é adepta do coque despojado lateral

Foto: Getty Images

Faça uma risca lateral no cabelo, puxe-o todo para o lado e prenda um rabo de cavalo baixo. Trance o comprimento sem apertar os gomos. Enrole a trança em volta da base do rabo e fixe com grampos. Solte algumas mechas finas do coque e use um spray para segurá-lo.

Rabo médio com topete

O rabo de cavalo ganha mais graça com um topete

Foto: Getty Images

Separe as mechas da frente. Desfie os fios, penteie-os para trás e prenda com grampos, formando um topete. Aplique spray fixador e prenda um rabo de cavalo bem firme. Esconda o elástico com uma mecha e finalize com gel nas laterais.

Coque alto

Katharine McPhee vai até à festa com o coque alto propositadamente podrinho

Foto: Getty Images

Passe uma pomada ou um spray fixador e amasse os fios. Prenda um rabo de cavalo bem alto. Enrole o comprimento do rabo em volta da base, sem torcer nem apertar muito – ele deve ficar com volume e bagunçado. Prenda com grampos.

Para ter sempre à mão

Foto: Divulgação

Um kit S.O.S. para emergências no seu trabalho…

1. Gel Vinylist, Revlon Professional, R$ 76,50*

2. Mini Hair Spray Natural Pro, Ecologie, R$ 17*

3. Spray Extra Volume Botanique, Vizcaya, R$ 13,20*

4. Pente Anatômico, Marco Boni, R$ 15*

5. Pomada modeladora antifrizz, Tut Hair, R$ 16*

6. Grampo, Ricca, R$ 2,50*

*Preços pesquisados em abril/2013