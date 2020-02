As tendências de coloração que rejuvenescem

Ivete Sangalo ilumina o castanhos com mechas mais claras

Foto: Divulgação

Tingir o cabelo requer certos cuidados – não basta escolher a tinta na gôndola ou copiar a cor de sua atriz favorita. O cabeleireiro Ricardo Rodrigues, do Studio W, em São Paulo, revela o tom ideal para morenas, loiras e negras.

Castanho

Dira Paes também suaviza o marrom com mechas mais claras

Foto: Marcio Nunes

O castanho costuma cair bem em todas. Mas cuidado: os tons achocolatados que puxam para o vermelho podem desfavorecer mulheres de pele morena. Neste caso, escolha uma tinta próxima do castanho puro.

Ivete Sangalo e Dira Paes iluminaram o visual com luzes discretas no comprimento. Mechas excessivamente claras, marcadas e finas em cabelos escuros parecem fios grisalhos e, portanto envelhecem. A dica é optar então por até dois tons mais claros.

Ruivo

Marina Ruy Barbosa e Camila Morgado apostam no acobreado

Foto: Rafael Cusato / Contigo! / Divulgação

A cor do momento mais indicada para loiras naturais é a que puxa para o acobreado, como o de Camila Morgado. Mariana Ruy Barbosa também usa este tom, que valoriza peles claras ou rosadas. É raríssimo um vermelhão exagerado ficar bem em pele clara. Evite! Morenas e negras devem fugir dos ruivos, porque acabam ficando pálidas.

Preto

Sheron Menezzes e Isis Valverde gostam mesmo de ser morenas

Foto: Marta Santos / AgNews

O preto é contraindicado para mulheres morenas de pele amarelada, porque empalidece e, pior, envelhece. Para rejuvenescer, é melhor optar por tons marrons, mesmo que bem escuros. Já em peles claras e rosadas, o preto (assim como o loiro) cai perfeitamente bem. Isis Valverde é um ótimo exemplo. Sheron Menezzes também tem usado preto, mas com luzes bem de leve nas pontas, que iluminam o visual.

Loiro

Patrícia Pillar e Carolina Dieckmann apostam no loiro pouco contrastante

Foto: Marcello Sá Barretto / AgNews / Roberto Filho / AgNews

Quanto mais escuro for o seu cabelo natural, mais escuro deve ser o seu tom de loiro, ensina o cabeleireiro Ricardo. “E, quanto mais claros os fios naturais, mais clara deve ser a tintura loira”, reforça. As morenas devem ter cuidado: no caso delas, o excesso de loirice pode desarmonizar o visual. Que tal começar a ficar loira com mechas em tom de mel, um pouco mais claras que a cor natural do seu cabelo? É por isso que o tom discreto escolhido por Patrícia Pillar fica tão bem nela. Carolina Dieckmann segue a mesma regra.