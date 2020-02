As principais tendências de corte e cor de cabelo para o inverno

Heidi Klum e Zoe Saldana investiram no corte médio

Toda mudança de estação costuma motivar muitas mulheres a transformar o seu visual. Por isso, além das roupas que se reinventam a cada temporada, os cabelos também tendem a passar por mudanças. E para o inverno 2011, essa ideia deve se manter. De acordo com o cabeleireiro Júlio Crepaldo, novo embaixador da marca Koleston, algumas tendências tanto de corte quanto de cor devem se consolidar.

Corte

Para os cabelos mais lisos e ondulados, “os cortes médios devem continuar, mas sem camadas agressivas. Eles são conhecidos como retrô-contemporâneo e chanel longo”, conta Julio. Já os fios cacheados devem aparecer com um pouco mais de volume.

Coloração

1. Vermelho

Caroline Figueiredo apostou no vermelho quente

Como de costume, no inverno, o vermelho volta a aparecer com mais força. “Apesar de atemporal, essa cor surge na estação com novas nuances: acobreadas e quentes”, explica Júlio.

Os tons acobreados podem ser usados para a conquista de um estilo romântico e combinam mais com as mulheres de pele clarinha. Já os quentes (chocolate / marrom avermelhado) passam a imagem de uma mulher mais elegante e sexy, ajustando-se perfeitamente às brasileiras.

O segredo, segundo o expert, é escolher a cor que seja mais próxima do tom natural das madeixas, para que o cabelo possa vestir a mulher com sutileza. “Para isso, é preciso usar o vermelho de forma parcial. Procure então investir em mechas menos marcadas, mais perdidas e próximas ao rosto”, revelou.

2. Loiro

Jenifer Aniston aposta sempre nas mechas loiras e frias

Para quem não dispensa o loiro, Júlio sugere os tons mais frios, “que não sejam tão dourados e puxem mais para o bege sem brilho”. Vale lembrar ainda que para deixá-lo mais “natural”, é importante preferir o tingimento à base de mechas.

Cuidados essenciais

Todo cabelo colorido exige cuidados especiais para que a sua cor e vitalidade sejam mantidas. Por isso, existem alguns truques que precisam ser inseridos no dia a dia:

– use xampu e condicionador com pH ácido

– uma vez por semana, invista em uma máscara de hidratação

– passe protetor solar (leave-in) todos os dias, principalmente, se forem naturalmente secos

– retoque a coloração de 25 a 30 dias.