Alisamento de cabelo exige cuidados após o procedimento

Livre-se dos problemas gerados pela química do alisamento

Foto: Dreamstime

Alisar o cabelo em casa ou no salão é coisa séria. Depois disso, o cabelo exige cuidados especiais, mas muitas mulheres acabam usando produtos impróprios e se dão mal. O que fazer? Fácil. Antes de alisar, reduza o uso de químicas (tinturas, progressivas…). Isso evita a quebra.

Na hora de alisar, confirme com o cabeleireiro qual é o produto mais adequado ao seu caso. Isso elimina o risco de sofrer com misturas perigosas. Outro cuidado essencial é usar a mesma química da última aplicação. Foi amônia? Então mantenha a amônia.

Por fim, ao alisar em casa ou no salão, mesmo que você já conheça o produto, faça o teste da mecha. Se notar que ela ficou elástica, melhor adiar o processo.

Mesmo com esses cuidados seu liso estragou? A gente vai ajudá-la a corrigir.

O ressecamento é comum no cabelo alisado e, para livrar-se dele, hidrate os fios toda semana

Foto: Dreamstime

Fios ressecados

Antes de aplicar qualquer produto no cabelo, leia a bula. Se nela estiver escrito que a química precisa ficar no cabelo por 30 minutos, não deixe duas horas! Prolongar o prazo de ação do produto não fará com que o cabelo fique mais liso, pelo contrário, vai “torrar” seu couro cabeludo e detonar os fios. Caso seu cabelo seja ressecado, o ideal é hidratá-lo toda semana. Lembre-se: o creme de tratamento (leave-in) não deve ser usado todos os dias como acontece com o condicionador. Outra dica de profissional: ao fazer a hidratação, deixe o cabelo envolvido em plástico-filme para turbinar o efeito do produto e melhorar a maciez.

Não alise e pinte o cabelo no mesmo dia

Foto: Dreamstime

Coloração em perigo

Vai colorir e alisar no mesmo dia? Não faça isso. “O cabelo colorido deve esperar 15 dias após a coloração para só depois receber o alisamento, já que os dois procedimentos juntos fragilizam os fios”, alerta Jailson Gaby, cabeleireiro e coordenador pedagógico do Instituto Embelleze. Gaby sugere que, ao fazer progressiva, relaxamento ou escova com perfume, você peça também uma reconstrução. Quando colorir os fios, aposte em uma hidratação profunda, que pode ser feita em casa, com máscara de hidratação aplicada após um bom xampu de limpeza profunda. Deixe a máscara agir por 20 minutos no vapor do banheiro e enxágue.

Use reconstrutores com queratina!

Foto: Dreamstime

Falta de brilho

Lave o cabelo, aplique um reconstrutor de queratina e deixe agir por 20 minutos. Esse produto fortalece a fibra do cabelo e deve ser seguido de um creme hidratante. No primeiro mês após o alisamento, faça aplicações uma vez por semana, depois, aplique só de 15 em 15 dias. Essa medida garantirá a volta do brilho natural dos fios, deixando seu liso com aspecto mais natural.

Procure cortas as pontas periodicamente

Foto: Dreamstime

Pontas espigadas

Cabelo comprido dificulta a chegada dos nutrientes às pontas, causando o efeito espigado. Com o alisamento, esse trajeto fica ainda mais tortuoso. Por isso, corte as pontas periodicamente. Outra solução é usar silicone após lavar a cabeça: espalhe o produto em uma das mãos e, com a outra, pegue as pontinhas como se fossem um espanador e passe no silicone.