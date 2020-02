Acabe com a queda de cabelo usando a técnica da reconstrução

Quando for ao salão, peça para o cabeleireiro fazer um teste de resistência no fio

Fios bonitos, são fios saudáveis. Por isso, na ida ao salão, peça ao profissional para fazer o teste de resistência no seu cabelo. O processo é fácil e pode salvar a vida das madeixas. Basta puxar um fio e observar se ele rompe ou se parece um elástico. Os dois casos pedem uma reconstrução. Nesse caso, aposte na queratina líquida. O produto serve para fios elásticos, quebradiços e sem vida.

Receita caseira

· 100 g de folhas de erva-cidreira fresca picadas

· 100 g de folhas de alecrim fresco

· 100 g de casca de juá

· 1 litro de álcool de cereais

Modo de preparo

Bata a erva-cidreira, o alecrim, a casca de juá e o álcool de cereais no liquidificador e deixe descansar por uma hora. Torne a bater e filtre em coador de papel ou gaze. Coloque em um vidro com tampa e use a mistura no couro cabeludo toda a noite. Só lave os fios no dia seguinte.

Dicas quentes

· Não arranque os cabelinhos arrepiados, porque podem ser fios novos nascendo.

· Respire fundo dez vezes quando ficar nervosa, porque o estresse favorece a queda.

· Lembre-se: é absolutamente normal perder cerca de 150 fios de cabelo por dia.

O que usar

1. Condicionador Queda Defense, Clear, R$ 9,70*

2. Tônico Capilar Antiqueda, Alpha Line, R$ 11,50*

3. Creme Estimulador Antiqueda, Bioderm, R$ 26,15*

4. Shampoo Therapy, Truss, R$ 60*

*Preços pesquisados em dezembro/2011