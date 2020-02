A importância do protetor solar para cabelo

Além do protetor capilar, é importante usar chapéu ou boné para ir à praia

Não é só a nossa pele que sofre prejuízo com o excesso de exposição ao sol. Os raios UV também danificam a estrutura do cabelo e o resultado é um só: o cabelo fica áspero, ressecado, sem brilho e cheio de pontas duplas. Evitar tudo isso é fácil. Basta aplicar o cosmético certo. “O protetor solar de cabelo forma uma película que ‘encapa’ o fio. Ele age como uma barreira contra a ação dos raios UV”, afirma o cabeleireiro Glecciano Luz. Conheça os benefícios do uso desse produto e preserve a saúde e a beleza dos fios no verão.

Num país de clima tropical…

O excesso de sol pode deixar seu cabelo:

· Desidratado e ressecado, já que o sol abre a cutícula dos fios e permite que a água se perca rapidamente.

· Frágil e quebradiço, porque com a cutícula aberta também há perda de proteínas e outros nutrientes que dão força e vitalidade aos fios.

· Opaco. Como as escamas dos fios se abrem, a superfície capilar não reflete a luz e, aí, adeus brilho.

· Desbotado. “Os raios UV penetram no interior dos fios, onde ficam os pigmentos naturais ou artificiais, oxidando-os. A agressão solar desbota os fios escuros, tornando-os avermelhados enquanto os loiros ficam esverdeados”, diz Glecciano.

Além de usar chapéu ou boné…

1. Depois do banho de mar ou piscina, enxágue o cabelo com água doce, aplique creme ou protetor solar do comprimento até as pontas. “Passe nos fios ainda úmidos, para potencializar o efeito dos componentes hidratantes. Depois, desembarace com um pente de dentes largos”, ensina o cabeleireiro.

2. Não se esqueça de reaplicar o produto após cada mergulho!

3. Na praia ou piscina, use um chapéu ou lenço, para impedir a ação dos raios de sol sobre os fios e o couro cabeludo.

Sugestão de produtos

1. Leave-in Tutannol Praia e Piscina, Hidran, R$ 12*

2. Leite para Pentear Elsève Solar, L’Oréal Paris, R$ 10,30*

3. Creme para Pentear Pré-Praia, Skafe, R$ 15*

4. Máscara de Proteção Solar Advance Techniques, Avon, R$ 14*

5. Leave-in Biodose Sports 72, Elans Cosméticos, R$ 18*

1. Leave-in Sun Protection, Vult, R$ 12*

2. Protetor Solar Capilar Solare, Bioderm, R$ 22*

3. Creme para Pentear Verão, Natura, R$ 21,10*

4. Proteção para o Cabelo Fragrância Manga Verde, Sol de Janeiro, R$ 32*

5. SP Sun Cconcentrate com UVA e UVB, Wella, R$ 60,75*

