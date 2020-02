A chapinha ideal para cada tipo de cabelo

Longo e volumoso

Pranchas largas são as mais indicadas porque dá para alisar mechas com mais fios de uma vez. Para melhores resultados, use o secador e faça uma escova antes.

Fotos: Divulgação

1. Aqua Plus, Britânia, de R$ 49 a R$ 79,90*

2. Red Iron, Taiff, de R$ 99 a R$ 199*

Curto

Modelos estreitos funcionam melhor. Esse tipo de chapinha também pode ser usado para modelar cachos e deixá-los bem definidos. Só tome cuidado para não ficar tempo demais em cada mecha.

1. Tourmaline ION P-03, Mondial, R$ 32,90 a R$ 49,99*

2. TS 637, NKS Estrelas, de R$ 44,90 a R$ 59,99*

Fino

Passe o aparelho nas mechas sem demorar muito. Prefira modelos com controle de temperatura para poder ajustá-la entre 180 °C e 190 °C. Se ficar mais quente do que isso, pode danificar bastante os fios.

1. Chiaro Pro, Cadence, de R$ 72,76 a R$ 129* (tem controle de temperatura)

2. Style for Elite, Arno Liss, de R$ 129 a R$ 198* (tem controle de temperatura)

Fragilizado

Use a chapinha apenas uma vez em cada mecha. Procure manter a temperatura abaixo de 150 °C. Faça hidratações frequentes no cabelo e procure usar a chapinha só de vez em quando.

1. CP3 Infrared Digital Bivolt, GA.MA, R$ 199,90* (tem controle de temperatura)

2. Sonic, Philips, R$ 79* (tem controle de temperatura)

*Preços pesquisados em fevereiro/2014