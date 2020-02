9 dicas para fazer as pazes com o cabelo cacheado

Viver feliz sem chapinha e com os cachos soltos é possível! Basta lançar mão de uma rotina de cuidados, que nem precisa ser assim tão complicada e longa. Confira abaixo o que você precisa fazer para ficar de bem com seu cabelo:

Deixe os fios levemente repicados nas pontas. Corte pelo menos um pouco a cada três meses para manter o efeito. Evite cortes retos e franjas curtas. Elimine as químicas com a tesoura. Enquanto espera crescer, faça babyliss só no comprimento para criar um aspecto bem natural. Depois de lavar, jamais esfregue o cabelo com a toalha. Sem fazer força, apenas amasse de baixo para cima. Hidratações e reconstruções são essenciais para deixar os cachos mais bonitos. Cabelo fino com cachos largos podem ser hidratados uma vez por semana. Já os mais ressecados e danificados, duas vezes por semana. Na hora de hidratar, use a técnica de enluvamento (passar a mão de cima para baixo mecha por mecha), que fecha as escamas do fio e garante brilho e maciez. A dupla mousse e difusor é ótima para definir os cachos. Com o tempo, você pega prática no secador e faz tudo rapidinho. Use finalizadores todos os dias, como leave-in e ativador de cachos. Eles ajudam a dar forma ao cabelo. Teste até achar o produto ideal para seu tipo de cabelo. Seque com secador fazendo rolinhos nas mechas com as mãos. Isso estimula o ondulado natural. Após usar o secador, espere o cabelo esfriar totalmente antes de sair de casa para evitar o frizz ou que ele murche.

Fontes: Alexandre Zucker, cabeleireiro do Vertigo Hair / Bárbara Moura, técnica em permanente afro da Onduladus / Lucia Santana, Coordenadora técnica do Beleza Natural / Marcos Coraza, cabeleireiro do Gilberto Cabeleireiros / Norma Mendes, cabeleireira do Fusion Hair