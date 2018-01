6 jeitos de dar mais volume a fios finos

Ninguém gosta de ter um visual murchinho e sem graça. E o tempo chuvoso, que garante frizz aos fios cacheados, só faz desmaiar ainda mais os finos e lisos. Mas não se você adotar estes truques.

1 De cabeça para baixo

Hora de desafiar a gravidade: jogue a cabeça para a frente e para baixo na hora de secar os fios com o secador. Isso vai ajudar a dar volume às raízes, em vez de deixar o cabelo escorrido. E desligue a função iônica do secador. Ela ajuda no brilho, mas é capaz de diminuir o volume.

2 De cabeça para cima

Endireite-se novamente quando o cabelo estiver seco e, em seguida, use seu secador de cabelo e uma grande escova redonda para estilizar o cabelo enquanto adiciona mais corpo. Use temperatura média _o ar quente demais murcha o cabelo_ e apenas escovas de madeira ou cortiça. O metal pode queimar e danificar seriamente fios finos.

3 Continue enrolando

Se você tiver mais cerca de dez minutos antes de sair de casa, coloque o cabelo em grandes bobes de velcro. Isso ajudará o volume a durar o dia todo, mesmo na estação chuvosa, quente e úmida.

4 Vire de lado

Gucci 😎 A post shared by Karlie Kloss (@karliekloss) on Dec 4, 2017 at 2:29pm PST

Dividir o cabelo na lateral é um ótimo truque para dar impressão de mais volume, como faz a modelo Karlie Kloss. Divisão em ziguezague também eleva as raízes e deixa o couro cabeludo menos em evidência.

5 Tome vitaminas

Chegue à raiz do problema: nutrientes insuficientes podem ser uma das causas do afinamento dos fios. Não deixe faltar óleo de peixe e biotina na dieta. E vale investir em suplementos específicos para os fios, principalmente se você andou usando extensões ou danificou os fios com químicas agressivas.

6 Faça um tratamento de couro cabeludo

É importante limpar e esfoliar seu couro cabeludo regularmente. E também manter a lavagem diária, para evitar queda e agravar o problema de pouco volume.