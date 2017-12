5 táticas para reverter o aspecto ressecado dos fios

A estação mais aguardada do ano finalmente chegou. Verão sempre é motivo de comemoração, claro, mas também de intensificar os cuidados com a beleza, principalmente com a aparência dos fios.

O aumento da incidência dos raios UV faz com que os fios fiquem mais armados, ásperos e, principalmente, ressecados. Outros fatores típicos da temporada de calor – o cloro da piscina, a areia, o vento, a água do mar e a umidade do ar – contribuem para piorar o quadro, fragilizando os fios e deixando-os mais vulneráveis a quebras e a pontas espigadas ou partidas.

E, vale lembrar, fios continuamente submetidos a procedimentos químicos como alisamentos ou colorações podem acumular ainda mais danos, pois em geral são mais frágeis e suscetíveis a ação de fatores externos.

O ressecamento, nesses casos, é o inimigo número 1. Mas a adoção de boas práticas pode livrar seu cabelo desses estragos, principalmente do efeito palha. Confira o que você pode fazer:

1. Lavar os fios do jeito certo

Seja qual for a estação do ano, a água quente sempre deve ser evitada. No verão, ainda mais, pois ela contribui para aumentar o ressecamento dos fios. Opte por uma temperatura entre morna e fria. Após aplicar o shampoo, enxágue bem e adote o condicionador, mais uma vez retirando totalmente o excesso de água. Ao final, um jato de água geladinha ajuda a dar uma dose extra de brilho.

2. Atenção ao desembaraçar

Penteie seu cabelo com suavidade, de preferência enquanto estiver ainda úmido, com um pente de dentes largos de madeira. Para melhor desembaraço, use um creme para pentear, que torna o deslizar mais fácil. O melhor é que o produto não requer enxágue na sequência – sua permanência no cabelo forma uma espécie de “capa” protetora contra a ação dos raios UV, do vento e da umidade.

3. Aplique uma máscara de tratamento

Quanto mais ressecada e áspera estiver a textura do seu cabelo, maior a necessidade desse produto, que pode ser adotado duas vezes por semana. O jeito correto é usar logo após o enxágue do shampoo, quando as escamas dos fios estão bem abertas e receptivas à hidratação. Deixe agir por 5 minutos e enxágue bem, condicionando em seguida. À base de ativos potentes, a máscara oferece vários benefícios instantâneos: nutrição, brilho, maciez, desembaraço, fluidez… E ainda deixa o cabelo fortalecido contra novos danos.

4. Não subestime o poder de um bom óleo

Além da máscara de tratamento, o óleo reparador é outro aliado essencial para reconstruir o cabelo e blindá-lo contra mais agressões. Ele reforça a selagem das cutículas, hidrata, também age no desembaraço e deixa os fios mais macios, soltos e brilhantes. E é um produto bem versátil: você pode adotá-lo, por exemplo, para finalizar um penteado ou apenas nas pontas, para mantê-las seladas. Outra alternativa é usá-lo como pré-shampoo, antes da lavagem, deixando agir por 2 minutos. Quem quiser duplicar a ação da máscara de tratamento pode misturá-la a algumas gotas de óleo.

5. Escolha produtos de qualidade de uma mesma linha

A recomendação vale para qualquer produto capilar: shampoo, condicionador, creme para pentear etc. Como foram desenvolvidos juntos, com substâncias semelhantes e/ou complementares, os resultados são mais eficientes.

Aliás, uma boa proposta para tratar os fios ressecados nesse verão é a linha OX Reconstrução Profunda. Composta por shampoo, condicionador, máscara de tratamento, creme para pentear e óleo reparador, possui formulação com tutanto vegetal e aminoácidos, ativos que reconstroem profundamente a massa capilar, garantindo fios mais fortes, dia após dia.

A linha, que pode ser usada diariamente, possui o exclusivo sistema OX Beleza Duradoura, fragrâncias fixadoras concentradas e é livre de sal, silicones pesados e óleos minerais.