4 novos alisamentos de cabelo sem formol

Finalmente, a ciência já consegue atender ao desejo das mulheres que optam pela praticidade do cabelo liso. É que agora é mais que possível alisar os fios sem danificá-los. Graças a tecnologias de última geração, as indústrias cosméticas têm conseguido desenvolver fórmulas sem formol que garantem aquele tão esperado efeito liso, mas sem causar prejuízos à saúde. Conheça melhor estas novidades e descubra qual delas é ideal para o seu cabelo.

1. Escova Ácido Hialurônico

· Princípio ativo

Ácido Hialurônico.

· Resultado final

Cabelo liso, porém com balanço e movimento.

· Duração

Retoque de 4 em 4 meses.

· Preço médio

A partir de R$ 300*.

· Passo a passo

“Lavamos com xampu especial de pH baixo, retiramos o excesso de umidade e aplicamos o produto. Em seguida, secamos totalmente os fios e fazemos chapinha. Para finalizar, aplicamos o reconstrutor, deixando agir por 10 minutos”, explica o cabeleireiro Guto Leça.

· Dica esperta

Essa escova pode ser usada em três casos: como tratamento para soltar os cachos; para deixar o cabelo com a raiz lisa e as pontas onduladas; ou para conquistar o liso definitivo.

2. Escova Lissé

· Princípio ativo

Aminoácidos de queratina e a forma oxidada da cisteína.

· Resultado final

Fios lisos e totalmente sem frizz.

· Duração

É preciso refazer o tratamento a cada 3 ou 4 meses.

· Preço médio

A partir de R$ 300*.

· Passo a passo

“No cabelo lavado e seco aplicamos o produto e em seguida pranchamos. Depois de uma rápida pausa, enxaguamos, hidratamos e secamos os fios”, esclarece o cabeleireiro Ricardo Klen, do Ophicina do Cabelo.

· Dica esperta

“Por não utilizar nenhum ativo químico, o cabelo pode ser lavado no mesmo dia”, orienta Ricardo.

3. Escova London

· Princípio ativo

Colágeno hidrolisado e queratina hidrolisada de albumina.

· Resultado final

Fios ultralisos e saudáveis.

· Duração

2 meses.

· Preço médio

Entre R$ 280* e R$ 350*.

· Passo a passo

“Lavamos com xampu de limpeza profunda (ele age por 20 minutos). Enxaguamos, secamos bem e aplicamos o produto. Para finalizar, pranchamos mecha por mecha, várias vezes. O calor potencializa a ação e fecha as cutículas”, diz o cabeleireiro Marcelo Carneiro, do Salão da Praia.

· Dica esperta

“Essa escova alisante combina com todas as outras químicas. Apenas evito usá-la nos fios com tinturas avermelhadas, porque o xampu de limpeza profunda pode retirar parte dos pigmentos”, esclarece Marcelo.

4. Escova Orgânica (X-Tanes)

· Princípio ativo

Aminoácidos extraídos da planta acácia.

· Resultado final

Cabelo liso, brilhante e sedoso.

· Duração

Não é uma escova definitiva, e deve ser refeita a cada 4 meses.

· Preço médio

A partir de R$ 300*, dependendo do comprimento dos fios.

· Passo a passo

“Lavamos com xampu de limpeza profunda, secamos só para retirar o excesso de umidade e aplicamos o produto. Daí secamos bem, chapamos e finalizamos com um spray especial, enriquecido de aminoácidos, proteínas e óleo de Argan”, conta o cabeleireiro Guto Leça, do Espaço Guto Leça.

· Dica esperta

“Totalmente livre de formol, glutaral e outros conservantes, essa escova é compatível com todas as químicas e colorações”, explica o cabeleireiro.

*Preços pesquisados em fevereiro/2012