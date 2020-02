30 dicas pra cuidar do cabelo em casa

Cuidar da beleza faz bem à alma!

Foto: Getty Images

Os experts Guilherme Cassolari, do salão Cassolari’s, e Sonia Nesi, do Studio de Beleza Sonia Nesi, dão dicas preciosas para você manter o cabelo lindo até mesmo em casa. São hábitos simples capazes de garantir a beleza dos fios!

Tudo começa no chuveiro

1. Escove os fios antes de lavá-los para ativar a circulação.

2. Evite a água quente, que remove a camada protetora do cabelo.

3. Finalize a lavagem dos fios com um jato de água fria para dar brilho.

Use o calor a seu favor

4. Invista no protetor térmico para evitar os danos do calor.

5. Não posicione o secador na mesma mecha por mais de 5 segundos.

6. Aplique ar frio para fixar o penteado.

7. Se usar chapinha, escolha o modelo de cerâmica, menos agressivo que o de metal.

8. Faça movimentos lentos e constantes, sempre na direção da raiz às pontas.

9. Aplique o finalizador. Se você tem pontas duplas e sofre com o espigado, aposte no reparador de pontas de silicone.

10. Gosta de cabelo repicado com efeito bagunçado? Finalize o look com pomada ou cera.

Hidrate sempre

11. Distribua o creme de hidratação só pelo comprimento, sem encostar na raiz.

12. Espere o produto agir e enxágue bem, com água morna, quase fria.

Adote hábitos simples que dão resultado

13. Consuma ovos, carne e leite. São fontes de proteína, que é importante para o cabelo.

14. Cereais integrais são ricos em vitaminas do complexo B, que nutrem o couro cabeludo.

15. Evite comidas gordurosas, que favorecem a oleosidade.

16. Fuja de pentes finos. Eles quebram a fibra capilar.

17. Não durma com o cabelo molhado nem use elásticos desencapados para não enfraquecer os fios.

18. Se os fios tingidos perderam o brilho, use um xampu tonalizante da mesma nuance para reavivar a cor.

19. Quem tem fios longos que amanhecem embaraçados pode dormir de trança. Pela manhã, eles estarão com ondas lindíssimas.

Crie looks diferentes todos os dias

20. Para cachos incríveis, passe musse no cabelo molhado e seque-o amassando com as mãos.

21. Se a intenção é ganhar volume, aplique spray na raiz e seque o cabelo levantando os fios com os dedos. Não penteie depois.

22. Faixas e lenços quebram o galho quando os fios estão difíceis de ajeitar.

23. Curtinho com charme? Aplique pomada nas pontas e aposte em fivelas e grampos.

24. Raiz branca aparecendo? Disfarce aplicando máscara para cílios da mesma cor dos fios.

Aprenda a diferenciar os produtos

25. Use cosméticos específicos para seu tipo de cabelo.

26. Produtos da mesma linha funcionam melhor quando usados juntos.

27. Xampu antirresíduo é ótimo antes da hidratação: ele permite a penetração dos ativos hidratantes.

28. O antirresíduo deve ser usado quinzenalmente por quem tem fios pesados e sem vida. Mas quem fez progressiva deve evitar esse tipo de xampu.

29. Cabelo ressecado deve ser lavado com xampu de pH mais ácido (entre 4,5 e 5,5) ou com um xampu neutro.

30. Quer ganhar mais volume? Adote um xampu com pH alto, que “incha” o fio.