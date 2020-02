3 penteados de capa de revista para cabelos longos

Você pode, sim, conquistar um visual de capa de revista! Selecionamos três penteados fáceis de copiar e que já foram usados pelas celebridades.

O penteado de Giovanna Antonelli é super charmoso

Foto: Nana Moraes

Giovanna Antonelli

Bom para: cabelo volumoso, de comprimento médio a longo

1. Espalhe mousse nos fios e alise-os com uma escova de rolo média – deixe a parte frontal com volume e as pontas enroladas

2. Separe mechas superficiais por toda a cabeça e faça babyliss largo.

3. “Desfaça” os cachos suavemente com as mãos “sujas” de pomada.

O cabelo de Tania Khalil é poderoso. Ellen Roche tem um visual de sereia

Fotos: Nana Moraes e Christian Parente

Tania Khalil

Bom para: fios lisos, volumosos ou ondulados com repicado em camadas

1. Proteja os fios secos com leave-in termoativado. Usando babyliss largo, enrole o cabelo em mechas.

2. Desfie os fios do topo da cabeça.

3. Coloque um pouquinho de óleo reparador nas mãos e passe no cabelo, soltando um pouco os cachos e construindo o penteado.

Ellen Roche

Bom para: cabelo longo com repicado suave

1. No cabelo úmido, aplique leave-in defrizante e faça uma escova volumosa.

2. Enrole os fios com bobs grandes e solte-os após 20 minutos.

3. Jogue a franja e o cabelo para uma mesma lateral. Coloque grampos nos fios próximos à nuca e borrife spray fixador.