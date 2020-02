15 máscaras caseiras para os cabelos

Cabelos mais bonitos com dicas caseiras

Foto: Dreamstime

Para quem abusa de chapinha e secador

Abacate com mel

Bata meio abacate com duas colheres (sopa) de mel no liquidificador. Passe a mistura nos fios úmidos e deixe 20 minutos, usando uma touca térmica ou uma toalha. Depois, lave os cabelos normalmente.

Banana e aveia

Amasse uma banana e misture-a com uma colher (sopa) de aveia, em flocos bem pequenos, até criar uma pasta. Aplique a máscara nos cabelos molhados e deixe agindo por 20 minutos. Depois, lave a cabeça como de costume.

Mamão com banana

Bata meio mamão com uma banana e aplique a máscara no cabelo molhado. Espere agir por 20 minutos com uma touca térmica. Em seguida, lave normalmente.

Mamona e abacate

Coloque no liquidificador uma colher (sopa) de óleo de mamona ou de rícino e um abacate médio maduro e picado. Bata todos os ingredientes e aplique a mistura nos cabelos úmidos. Deixe agir por 30 minutos com uma touca térmica. Espere esfriar e lave bem com água morna. “Prefira usar xampu neutro sem sal e aplique um leave-in depois”, ensina Lucienne de Souza, esteticista e cosmetóloga do Spa da Pele.

Sem vestígios do excesso de descoloração

Iogurte e mel

Bata no liquidificador meio copo de iogurte natural e duas colheres (sopa) de mel. Passe essa mistura por todo comprimento dos fios secos e espere 40 minutos antes de lavar normalmente.

Espinafre com alecrim

Cozinhe um maço de espinafre por cinco minutos e coloque-o no liquidificador com dois galhos de alecrim. Em seguida, retire o excesso de líquido que formar e aplique a máscara nos fios. Deixe hidratar por 15 minutos e retire.

Abacate, banana e mamão

No liquidificador, bata meio abacate, meio mamão e uma banana. Passe a mistura nos fios secos, da raiz às pontas, e deixe por 30 minutos. Depois, lave bem os cabelos.