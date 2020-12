Como montar looks descolados para o ambiente de trabalho

Quem nunca ouviu aquela máxima de que a primeira impressão que uma pessoa tem sobre a nossa imagem é a que fica? Pois é, sempre é bom lembrar que bastam apenas alguns segundos para que alguém construa uma opinião sobre quem somos, e a roupa, uma forma de comunicação não verbal, exerce um papel fundamental nessa avaliação.

E quando se trata de uma análise sobre o look de trabalho, esse julgamento costuma ser ainda mais rigoroso. Apesar da flexibilização que vem sendo adotada por muitas empresas no que se refere ao código de vestimenta de seus funcionários, o ambiente profissional ainda requer uma atenção especial sobre o que usar no nosso dia a dia de trabalho.

É claro que não existe mais aquela rigidez excessiva que fazia parte dos códigos de vestimenta até bem pouco tempo. Felizmente, algumas exigências estão cada vez mais sendo abolidas pelas corporações. Atualmente, é muito comum uma informalidade maior, permitindo looks mais descontraídos e autorais, em que cada uma pode revelar um pouco mais de sua personalidade e estilo através da roupa.

Mas, não podemos perder de vista que, apesar de toda essa descontração, o ambiente de trabalho e como nos comportamos nele, continua ditando o futuro da nossa trajetória e sucesso profissional. E o que isso quer dizer exatamente? Significa que podemos, sim, nos vestir com estilo e montar looks descolados, sermos nós mesmas, mas não podemos esquecer que ali é o nosso ambiente de trabalho.

O mais importante é ter sempre em mente o perfil e a cultura da empresa, ou escritório, para o qual você trabalha. Reconhecendo esses pontos, fica mais fácil fazer suas escolhas. Até pouquíssimo tempo, ambientes formais eram sinônimos de mulheres com terninhos tradicionais e de cores sóbrias, como cinza e preto.

Hoje, essas peças surgem no ambiente de trabalho com cortes mais modernos e tons mais neutros. Muitos escritórios de advocacia, por exemplo, já estão adotando bermudas durante a temporada de verão, em dias em que a agenda de seus funcionários não inclua encontros com clientes ou outros compromissos mais rígidos.

Aliás, a bermuda é uma peça super em alta. Se for usada na altura abaixo do joelho, com uma modelagem mais larguinha, que remeta a uma saia, pode se transformar num look formal contemporâneo, principalmente se associada a peças e acessórios que imprimam o toque de formalidade necessário em algumas ocasiões.

Outro ponto de atenção diz respeito aos temidos sabotadores de imagem, como decotes e transparências. É necessário muito cuidado ao fazer essas escolhas, porque elas podem passar uma imagem profissional muito diferente daquela que você deseja transmitir. Portanto, saber usar um decote apropriado e transparências em pequenos detalhes do look é um cuidado a mais com a sua imagem profissional.

Continua após a publicidade

É muito importante ressaltar que a informalidade adotada pelas corporações atualmente, é, também, uma estratégia para valorizar a personalidade de cada profissional para que todas (os) possam se apresentar de maneira mais autêntica (o) e se sintam mais seguras (os) para desempenhar suas funções. Quanto mais informal for o seu ambiente de trabalho, mais liberdade você terá para ousar nas suas escolhas. Ciente disso, vale lançar mão de alguns trunfos, entre eles, estampas mais modernas, cores mais atuais, além de tecidos mais tecnológicos e sustentáveis.

Um detalhe muito importante. Não se esqueça que, quando uma profissional faz parte do time uma empresa, ela também é responsável pela construção de imagem dessa corporação. A roupa que você usa no seu ambiente profissional diz respeito também a sua empresa.

Sendo assim, a sua identidade visual exerce muita influência na percepção e na credibilidade que as pessoas têm de você e, consequentemente, da sua empresa. Lembre-se disso diariamente ao escolher o look que você usará para o trabalho.

Abaixo quatro dicas de como montar looks descolados sem arranhar sua imagem profissional.

Looks de Verão – Estamos a poucos dias do início do verão, e a estação propicia looks mais descontraídos, cores mais claras e tecidos mais leves. Opte por tecidos que permitam seu corpo respirar melhor. Se você é adepta do estilo mais básico, uma dica super atual são t-shirts com ombreiras leves ou com mangas bufantes. Elas dão um toque diferenciado e imprimem atualidade ao look.

Vestidos – Essa peça é a cara da estação. Além de práticos, já que você não precisa se preocupar em fazer combinações, eles são mais leves e práticos. As estampas menores e mais delicadas funcionam bem no ambiente profissional. Estampas maiores e peças com muitos babados devem ser avaliadas com cautela. Nessa hora o bom senso é o melhor termômetro.

Acessórios – Importante entender que não é somente a roupa que torna um look descolado. O segredo está na montagem do look, dos acessórios que você usa para compor com a roupa. Que mensagem deseja transmitir? Uma imagem mais certinha ou mais ousada? Um sapato num tom diferente ou com um salto estiloso faz toda a diferença. Até a armação dos óculos pode dar uma nova cara ao look. Armações de metal e coloridas conferem um ar mais moderno.

Make e cabelo – Dependendo do seu local de trabalho, a make pode ser um pouco mais ousada. Uma tendência que está super em alta são olhos de gatinho com lápis em cores neon. Arcos e lenços também ajudam a compor um look bastante estiloso. O toque final pode ser dado na escolha do esmalte. As francesinhas se modernizaram, agora ressurgem como nail’s art.