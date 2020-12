Dicas de atividades para crianças e jovens fazerem nas férias

Stéphanie Habrich é empreendedora, apaixonada pelo mundo da educação e do jornalismo infantojuvenil. Fundadora do Joca, único jornal para jovens e crianças do Brasil, ela vai abordar aqui na coluna temas que interligam o contato com as notícias desde a infância e a educação, sempre pensando em como podemos ajudar nossos filhos a serem cidadãos com pensamento crítico.

Em julho, publiquei aqui na coluna um texto com dicas de atividades que crianças e adolescentes podem fazer sem sair de casa. Como as férias estão aí de novo – e a pandemia não terminou –, resolvi fazer uma parte 2 sobre este assunto.

Para a continuação, reuni atividades lúdicas e instrutivas disponíveis no site do Joca, jornal para crianças e adolescentes que fundei em 2011. Para acessá-las, basta entrar em jornaljoca.com.br ou clicar nos links que estão disponíveis nos itens abaixo. Espero que goste!

Faça a sua tirinha

Seu filho gosta de desenhar? Se a resposta for sim, que tal incentivá-lo a fazer uma tirinha ou até mesmo uma história em quadrinhos? Ele pode se inspirar em algumas tirinhas produzidas pelos leitores do Joca: www.jornaljoca.com.br/desafio-da-tirinha-resultado/

É claro que ele também é livre para inventar os próprios personagens, mas, se quiser desenhar a mascote do Joca, temos um tutorial que explica o passo a passo de como fazer nosso mico-leão-dourado. Clique aqui para acessá-lo.

Faça o seu livro

Muitas crianças e adolescentes gostam de criar livros, com suas próprias histórias e ilustrações. Para ajudá-los nessa tarefa, criamos um tutorial de como fazer um livro caseiro de forma simples, barata e prática. Quando o trabalho estiver pronto, o jovem pode enviar o material para a redação do jornal: joca@magiadeler.com.br. Depois de ser avaliado pela equipe, o livro pode ser postado no “Espaço dos Leitores”, área em que são publicados trabalhos enviados pelos leitores do jornal.

Faça o seu jornal

Ferramenta que permite ao usuário (assinante do Joca) elaborar o seu próprio jornal. Com o auxílio de recursos simples e intuitivos, o jovem pode fazer um periódico sobre notícias da atualidade ou sobre um tema da sua preferência, como cinema, esportes ou videogame. Para isso, basta que ele escreva os textos das notícias, selecione algumas imagens e publique todo o material na plataforma. Ao final, ele poderá compartilhar o jornal com os familiares e amigos para que todos vejam o resultado do trabalho. Para acessar a ferramenta “Faça o seu jornal”, clique aqui.

Atividades e brincadeiras que não envolvem tecnologia

Depois de um ano inteiro de aulas on-line, muitas crianças e adolescentes podem estar cansados da tecnologia. Então, que tal incentivá-los a fazer atividades divertidas que não envolvam aparelhos eletrônicos? Nesta reportagem do Joca, reunimos 13 dicas de atividades e brincadeiras simples sem o uso de telas. Se tiver tempo, aproveite para se divertir junto com os seus filhos. Vocês podem ter bons momentos de descontração na companhia um do outro.

Vale lembrar que, além dos itens já mencionados, o site do Joca conta com notícias do Brasil e do mundo, escritas com abordagem própria para crianças e adolescentes. Os jovens podem se manter informados sobre os fatos mais relevantes, se divertir com fatos engraçados e curiosos, participar de enquetes e dividir com os outros usuários as suas opiniões sobre o que leram.

Embora a pandemia tenha mudado a forma como aproveitamos as nossas férias, ainda é possível se divertir. Espero que essas dicas ajude os jovens a aproveitarem o tempo livre da melhor forma possível.

Um bom início de ano para todos!