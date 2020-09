5 estratégias para assumir seus cachos e fios brancos

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Você tomou a decisão de retornar ao cabelo natural e agora está em transição capilar. Deixou de lado as químicas (como a progressiva, botox, relaxamento) e até mesmo a escova diária, ou ainda decidiu deixar o branco a mostra e quer evitar retoques ou colorações.

Uma coisa é certa: o tempo que cada mulher vai levar para completar o processo vai depender da velocidade de crescimento dos fios. Por isso, um dos pontos primordiais é a paciência! No caso dos cachos, enquanto algumas deixam o cabelo crescer no seu próprio tempo, outras partem para uma medida radical ao cortar os fios bem curtinhos. Quando falamos dos cabelos brancos, o problema é como conviver por um tempo com duas ou três cores.

Pensando nisso, compartilho algumas das estratégias que passo para as minhas clientes e indico algumas as famosas para você se inspirar nessa jornada. Você não está sozinha!

A hidratação é a sua melhor amiga

A atriz Juliana Paes começou a sua transição este ano e mostrou o resultado do processo em suas redes sociais. Além de amar as suas novas madeixas – nós também amamos -, comentou que aposta na hidratação em casa, que ajuda a repor a água, deixando o fio macio e maleável. E concordo com ela. Hidratar em casa, pelo menos uma vez na semana é fundamental. Mas você precisa estar atenta às necessidades do seu fio e comprar o produto específico. Outra dica é intercalar produtos de nutrição e hidratação. Isso serve tanto para cachos quanto os fios brancos, que não tem pigmentação e tendem a ficar ressecados e porosos.

CC Cream + Canudinho de ferro no nécessaire

Existem vários produtos que podem te ajudar a manter uma só textura no cabelo todo. Invista em acessórios, entre eles, o babyliss (use protetor térmico antes de enrolar os cabelos e não ultrapasse os 30 segundos), o canudinho de ferro ou o bigudinho. Basta aplicar nos fios úmidos um CC Cream, que ajuda a definir e dar forma aos cachos que estão “escondidos” ou no começo da transição, enrolar o fio da raiz até as pontas no canudinho ou no bigudinho e esperar secar. Basta soltar e ostentar seus cachos.

Escolha produtos específicos para o seu tipo de fio

A apresentadora Astrid Fontenelle tem assumido os seus fios brancos desde abril e está linda, com um ar poderoso. Ela se diz muito orgulhosa da sua nova aventura capilar e ostenta as suas raízes nas redes sociais. “Respeite meus cabelos brancos. Sem arrogância, mas em busca de equilíbrio e sabedoria”, escreveu em uma das legendas.

No dia a dia, a exposição ao sol, a poluição, o uso da chapinha e do secador podem deixar o branco amarelado. Evite esse problema é use shampoo com pigmento violeta uma ou duas vezes por semana. Nada de excesso, pois o uso de matizadores e neutralizadores pode deixar os fios com um tom azulado e/ou muito mais ressecados. Já as futuras cacheadas podem usar um shampoo para o tipo de fio que está crescendo (branco e cacheado) e outro, um mais hidratante, para o comprimento e pontas, já que as necessidades são diferentes.

Mescle o tom

Outra famosa que está assumindo os fios brancos é a atriz e empresária Suzana Alves. Em suas redes sociais, publicou o seguinte texto: “Efeitos de não fazer raiz do cabelo na quarentena = Liberdade e coragem. Quem também está deixando as madeixas brancas e mesmo assim está feliz?”.

Muitas mulheres me questionam sobre como conviver com duas ou três cores nos cabelos enquanto o branco vai surgindo. Você pode deixar os fios aparecerem de forma gradativa, fazer luzes de tons mais claros que a cor natural dos fios. Para quem tem mais da metade dos cabelos brancos, mechas com um tom próximo ao natural também funcionam. Mas vá diminuindo esses procedimentos até que os brancos prevaleçam. Se você tem o cabelo escuro, pode fazer luzes em tons mais claros, assim o seu visual fica mais suave e os seus brancos se transformam em fios iluminados até atingirem um comprimento ou quantidade que você não precise mais da coloração.

Vá de vitamina T!

Ela é ótima para o cabelo. Estamos falando da tesoura. No processo de transição capilar, a influencer Gleici Damasceno deu adeus ao alisamento ao focar no seu cabelo natural. Em uma entrevista, ela contou que aderiu ao Big Chop, técnica utilizada para cortar os fios lisos e deixar somente a parte sem química no cabelo. Cada pessoa espera os fios chegarem a um determinado comprimento para fazer o corte, que é considerado o fim da transição. Se você tem o cabelo longo não oriento fazer um big chop curtinho. O ideal é ir cortando aos poucos, a cada dois meses. Isso ajuda a acostumar com a nova imagem, a não desistir da transição e a ficar mais perto de ter seus cachos de volta.

