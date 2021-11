Rodrigo Cintra revela as tendências de cabelo que surgiram no SPFW

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Um dos eventos de moda mais famosos no Brasil e responsável por ditar os hits da próxima estação aconteceu entre os dias 16 e 21 de novembro, e nesta edição trouxe muitas novidades. As marcas que se apresentaram no SPFW investiram na valorização da beleza natural, mas sem deixar de imprimir muita atitude e personalidade ao penteado.

Confira as principais tendências que deram as caras no evento:

Tranças

Estilosas e práticas, as tranças fizeram sucesso o ano todo e também apareceram no desfile da marca LED, que optou por duas versões, no rabo de cavalo e nas mechas frontais, o que reforça que em 2022 ela continuará fazendo a cabeça da mulherada. Para roubar o look é muito simples, escolha o modelo que mais te agrada, trance as mechas e depois finalize com um elástico.

Black power

Um verdadeiro símbolo de resistência e repleto de atitude, o black power foi a aposta da marca Angela Brito. Para investir nesse estilo você precisa ter a textura crespa ou cacheada. Utilize um CC cream, amasse os fios ou use o difusor de baixo para cima e finalize com o pente garfo quando o cabelo estiver seco, para dar mais volume.

Ondas

Nas passarelas, a marca Lilly Sart investiu em vários visuais, mas os fios ondulados e repartidos ao meio tiveram mais espaço. Além de ser fácil de fazer, esse penteado se adapta a diversos estilos, desde o sexy até o romântico. Faça uma linha no topo da cabeça usando um pente fino, aplique o CC cream e depois torça um coque. Solte após algumas horas, ou se preferir, modele com o babyliss.

Volume

O melhor amigo das mulheres, que confere um ar de liberdade e ousadia, surgiu nas passarelas da Sankofa Az Marias mais baixo na raiz e com mais volume nas pontas, deixando um aspecto mais triangular e muito impactante. Seque os cabelos com a cabeça inclinada para baixo, pente largo e depois aplique um pouco de mousse na raiz.

Acessórios

Para acrescentar as escolhas, as marcas Gloria Coelho e Santa Resistência se jogaram nos acessórios para acrescentar mais informação no look. Aposte em lenços estampados e coloridos, ou em presilhas com flores e fivelas e use sempre que quiser dar um up no penteado.

