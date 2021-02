O pixie está de volta! Inspire-se para aderir ao cabelo curtinho

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

A verdade é que o pixie cut demorou um pouco para se firmar. Quem nunca ouviu falar que ele era o “corte Joãozinho” ou “indicado” só para mulheres fortes, que “seguravam o estilo”? Entre tantos outros chavões antiquados… Fato é que, na pandemia, muitas se libertaram e trocaram os longos pelo pixie, esse curtinho moderno. Boas referências não faltam! Até Prada e Dior apostaram no look para desfilar as coleções mais recentes. Inspire-se!

Um curto para chamar de seu

Uma questão sobre o corte, e com este ponto eu ainda concordo, é que pode haver certa demora para se acostumar com o estilo, especialmente no caso de quem sempre teve cabelo longo. Minha dica é subir o comprimento ao longo de meses, assim você vai se habituando até chegar no batidinho na nuca.

Outro ponto importante é a textura e o tipo de rosto. O pixie deixa a face em evidência, portanto, se tem alguma área que você quer minimizar ou disfarçar, melhor conversar com o especialista. Existem opções infinitas! O cabelo pode ter o topo mais volumoso, ser mais longo nas laterais, ter franja ou ser quase raspado nas nucas. Não existe uma regra ou receita para o visual, bastam adaptações para combinar os fatores importantes para você.

Para salvar como referência

Veja como o corte com franja, da atriz Joey King, deixa o visual charmoso! E o styling faz toda a diferença. Quem já tem cabelo cacheado pode apostar em um CC Cream, amassando bem os fios. Deixe secar naturalmente ou seque com um difusor. Agora, se você quer fazer ondas, aplique um mousse, seque e modele com babyliss.

Para destacar ainda mais o corte, você pode investir em técnicas de iluminação nas pontas ou na franja, deixando a raiz em tom natural. Neste caso, tons de mel com castanho garantem um look harmonioso.

Jennifer Lopez ganhou um ar contemporâneo com curtinho; uma releitura do look molhado inspirado nos anos 1990. Apesar de não ter de fato cortado os fios, é uma bela inspiração para quem pretende mudar!

Lista de estilos

Engana-se quem pensa que mesmo com o cabelo curtinho não dá pra variar, as possibilidades são diversas. Dá para ir no efeito molhado com os fios em gel jogados para trás, que é sexy e sofisticado. Para algo mais natural, seque os fios com secador e ajeite o cabelo com as mãos. Para um look mais romântico, faça uso de presilhas ou grampos à mostra. Brinque com a risca lateral, com ou sem uso do gel, para variar. Também fica lindo! Em alguns casos, quando tem franja, dá até pra fazer um meio preso, com trança de raiz lateral e o restante dos fios soltos.

Wishlist do pixie

Alguns itens que vão te ajudar a cuidar do seu curto:

Pomada a seco, para dar o movimento que desejar;

Spray de fixação seco para deixar os fios alinhados;

Para as cacheadas, a dica fica por conta do ativador de cachos e CC cream;

O difusor também pode dar uma ajudinha no styling das cacheadas e onduladas.