Os efeitos da Covid-19 na pele

A pele é o maior órgão do corpo humano e não poderia estar de fora nas manifestações da Covid-19.

Assim como outras viroses, a Covid-19 pode causar avermelhamento da pele tipo “rash cutâneo”. Esse avermelhamento lembra as lesões de sarampo ou rubéola, quando a pele fica com bolinhas ou placas vermelhas disseminadas pelo corpo todo.

A virose pelo coronavírus causa inflamação principalmente no tecido pulmonar. Essa inflamação generalizada pode causar coceira no corpo todo e também no couro cabeludo. Sendo assim, pode haver coceira em qualquer parte da pele sem aparecimento de lesões específicas.

Essa inflamação causada pelo vírus também pode levar a lesões de urticária, que são placas vermelhas e inchadas, com muita coceira e que aparecem e desaparecem sem deixar marcas. Essas placas de urticária podem ser sinais de maior inflamação da doença.

Também podem aparecer lesões inflamadas e doloridas nas articulações.

Outra lesão de pele é o arroxeamento dos dedos das mãos e pés que aparecem como hematomas localizados e doloridos. Essas lesões podem ter relação com os eventos vasculares que ocorrem pela Covid-19.

Coceira no couro cabeludo e queda de cabelo também podem acontecer logo após a infecção. A queda de cabelo sem outros sintomas pode ser violenta cerca de 20 a 60 dias depois da infecção estar instalada no organismo.

Qualquer dessas manifestações de pele que apareçam sem outros motivos pode ser um sinal de alerta para diagnosticar a Covid-19.

Lesões de psoríase e de dermatite seborreica podem piorar devido à inflamação causada pela Covid-19. Também não podemos esquecer situações como a dermatite de mãos, que piora com o uso excessivo de álcool gel ou lavagem de mãos e a acne causada pelo uso excessivo das máscaras. Elas também estão relacionadas à Covid-19, embora de forma indireta.

Fique atento e faça o teste se for possível, pois isso ajudará a você, seus familiares e amigos a terem menos chance de se contaminar. Cuide-se.