Como tratar (e que remédios usar) para calvície

A calvície ou alopecia androgenética é caracterizada pelo afinamento progressivo dos fios no topo do couro cabeludo.

Quanto antes for feito o tratamento específico, melhor o prognóstico do indivíduo.

A calvície é genética e os genes se expressam na puberdade, justamente na ocasião do início da produção hormonal. As pessoas que têm calvície, tanto homens como mulheres, não costumam ter alterações hormonais, porém o hormônio masculino em quantidade normal é suficiente para ligar a chave dos distúrbios da miniaturização capilar.

Os medicamentos que neutralizam a 5 – alfa redutase, como a Finasterida, Dutasterida, Flutamida ou Espironolactona, evitam o afinamento do fio, pois diminuem a quantidade de dihidrotestosterona, que é, em última instância, o hormônio provocador da miniaturização do fio.

Além do tratamento com medicamentos específicos, a calvície também pode ser tratada com o Minoxidil, que deixa a fase de crescimento mais longa favorecendo o espessamento da haste capilar. Hoje o Minoxidil é utilizado via oral em dose baixa, forma que tem se mostrado segura e eficaz. O Minoxidil via sistêmica permite mais aderência ao tratamento sem provocar efeitos colaterais.

No tratamento da calvície, é importante manter boa alimentação e sono regular, evitando o estresse físico ou emocional. Já se sabe que essas condições pioram muito os sintomas da alopecia androgenética.

Continua após a publicidade

Outro ponto importante no tratamento da alopécia androgenética é tratar qualquer dermatite associada zerando qualquer descamação, coceira ou avermelhamento no couro cabeludo.

Vale ressaltar que o tratamento da calvície com microinfusão de medicamento na pele é interessante para evitar os efeitos sistêmicos das drogas.

Usamos uma máquina vibratória com agulha nas pontas e aspiramos as medicações que desejamos usar como: Finasterida, Dutasterida, Minoxidil, vitaminas entre outros. O movimento é suave e aplicamos o medicamento em todo o couro cabeludo.

O remédio terá ação no tratamento, mas a picada também melhora a oxigenação e provoca a chegada de fatores de crescimento do próprio organismo. Esses fatores são acionados assim que a pele sofre o pequeno trauma da agulha.

O Plasma Rico em Plaquetas é um tratamento promissor. Nesse caso, o sangue é colhido (8 ml) e centrifugado para separar o plasma da parte vermelha. O plasma que fica com concentração maior de plaquetas é aplicado com agulhas finíssimas em todo o couro cabeludo.

As plaquetas liberam fatores de crescimento naturais, que agem em diversos pontos do ciclo capilar. Eles estimulam o crescimento e espessamento do fio e ativam a célula tronco do folículo. Esse tratamento usa recursos naturais do próprio organismo. A Clínica Denise Steiner é especializada em tratamento capilar.

Cuide de seu cabelo.